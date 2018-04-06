《經濟通通訊社６日專訊》美國高級官員表示，在美中貿易爭端升級之際，總統特朗普下周
前往秘魯參加美洲國家領導人峰會時，將敦促拉美國家領導人在貿易問題上與美國、而非中國合
作。
據悉，特朗普再會強調中國的貿易政策對美洲沒有成效，美國仍是拉美國家合作夥伴的首選
。
目前特朗普與墨西哥及加拿大就北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）的修訂問題上爭論不休，
同時美國政府還與阿根廷就生物柴油問題展開爭辯，並威脅對進口自巴西的鋼鐵加徵關稅。（ｍ
ｎ）
06/04/2018 08:40
【貿易開戰】特朗普將敦促拉美國家在貿易問題上不要向中國靠攏
《經濟通通訊社６日專訊》美國高級官員表示，在美中貿易爭端升級之際，總統特朗普下周
前往秘魯參加美洲國家領導人峰會時，將敦促拉美國家領導人在貿易問題上與美國、而非中國合
作。
據悉，特朗普再會強調中國的貿易政策對美洲沒有成效，美國仍是拉美國家合作夥伴的首選
。
目前特朗普與墨西哥及加拿大就北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）的修訂問題上爭論不休，
同時美國政府還與阿根廷就生物柴油問題展開爭辯，並威脅對進口自巴西的鋼鐵加徵關稅。（ｍ
ｎ）
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