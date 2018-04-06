《經濟通通訊社６日專訊》美國２月貿易逆差增至近９年半高位，進口及出口均創歷史新高
，目前總統特朗普正在尋求徵收進口關稅以消除貿易逆差。
美國商務部表示，２月貿易逆差增長１﹒６％至５７６億美元，為２００８年１０月以來的
最高水平，逆差規模已連續６個月上升，２月貿易逆差增加的大部分是來自於商品價格上漲。不
過與中國商品貿易逆差下降１８﹒６％至２９３億美元，但今年內仍上漲２０﹒２％。（ｍｎ）
06/04/2018 08:55
【貿易開戰】美國２月貿易逆差升至近９年半高位
《經濟通通訊社６日專訊》美國２月貿易逆差增至近９年半高位，進口及出口均創歷史新高
，目前總統特朗普正在尋求徵收進口關稅以消除貿易逆差。
美國商務部表示，２月貿易逆差增長１﹒６％至５７６億美元，為２００８年１０月以來的
最高水平，逆差規模已連續６個月上升，２月貿易逆差增加的大部分是來自於商品價格上漲。不
過與中國商品貿易逆差下降１８﹒６％至２９３億美元，但今年內仍上漲２０﹒２％。（ｍｎ）
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