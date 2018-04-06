【閨密聽政】南韓前總統朴槿惠一審被判監２４年，罰款過億元

《經濟通通訊社６日專訊》南韓法院一審裁定前總統朴槿惠受賄罪名及濫用職權成立，判處

有期徒刑２４年，罰款１８０億韓圜（約１﹒３億元）。

檢控方之前控告朴槿惠犯受賄、濫用職權及高壓政治等多項罪名，尋求判處朴槿惠３０年監

禁，並罰款１１８５億韓圜（約８﹒７億元）。（ｍｎ）

