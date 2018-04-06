《經濟通通訊社６日專訊》南韓政府已通知世貿（ＷＴＯ），尋求中止價值４﹒８億美元美
國進口產品的關稅減免，價值等同受美國關稅措施影響的南韓洗衣機及太陽能板。
南韓產業通商資源部稱，稍後將公布哪些美國產品將遭受中止關稅減免。（ｍｎ）
06/04/2018 16:41
【貿易開戰】南韓通知世貿將中止對美國產品關稅減免
《經濟通通訊社６日專訊》南韓政府已通知世貿（ＷＴＯ），尋求中止價值４﹒８億美元美
國進口產品的關稅減免，價值等同受美國關稅措施影響的南韓洗衣機及太陽能板。
南韓產業通商資源部稱，稍後將公布哪些美國產品將遭受中止關稅減免。（ｍｎ）
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