《午市前瞻》觀望貿易戰談判過程，港股若未企穩三萬恐再下試低位

《經濟通通訊社６日專訊》中美貿易戰發展難以預測，昨晚（５日）美股受到市場對貿易戰

憂慮緩解，突扭轉急跌弱勢，收市更大幅反彈２４０點收報２４５０５，成功連升三日，帶動港

股ＡＤＲ比例指數急漲８３２點報３０３５１。惟美國總統特朗普今早突最新公布，擬對千億美

元中國商品加徵關稅，道指期貨一度急插近４００點，幸而港股未見太大震盪，但反彈力已明顯

受阻，今早僅高開２３１點報２９７５０，縱使騰訊（００７００）支撐下，大市最多亦僅漲

４６１點至２９９８０，未能重上三萬關，午收３７１點報２９８８９；Ａ股假期休市，國指則

走高１５１點報１２００９。半日主板成交５３９﹒３４億元。



＊騰訊反彈曾闖４１０元，匯控恆生強勢＊



騰訊周三（４日）收市前被攻陷跌穿４００元關，並以全日低位３９７﹒６元收市，引起市

場恐慌。今日開市暫未受特朗普最新徵稅建議影響，加上近日投資的手遊商育碧股價急升，騰訊

重上４００元，最高見４０９﹒６元，半日仍收報４０６元漲逾２％。

匯控（００００５）新行政總裁范寧上任後，傳有意延續過去幾年縮減規模的路線，考慮縮

減四分之一版圖，該股半日升逾１％報７３﹒３５元；恆生（０００１１）更成為最佳藍籌股，

飆升近３％報１８３﹒８元，為第二佳藍籌。中海油（００８８３）則緊隨其後，收漲２﹒６％

報１１﹒２２元，主因沙特意外地宣布，將提高５月原油官方售價１０美仙，此舉支持油價上升

，同時，法巴日前維持其「買入」，標價由１４﹒７５元微降至１４﹒７４元，仍遠高於現價。

新世界（０００１７）半日收市前跑出，升逾３％報１１﹒３元冠藍籌。

惟萬洲（００２８８）受累美國擬加徵千億美元稅影響，半日先升後急回近３％報８﹒０９

元，為半日最差藍籌股。



＊水泥續強，海螺水泥曾破頂＊



內地首季２９省市水泥價格上漲，水泥股續強勢，海螺水泥（００９１４）此前更獲大摩將

目標價由４８元提高至５１元，評級維持「增持」，股價表現凌厲，半日大幅上漲近５％報

４６﹒５５元，最高見４６﹒８５元創上市新高。同業潤泥（０１３１３）、中建材（０３３２

３）升幅亦介乎４至５％。

內房股亦成貿易戰避戰板塊，加上內房首季銷售表現理想，亦成為受捧對象。萬科

（０２２０２）升逾３％報３５﹒７５元；恆大（０３３３３）更急漲５％報２５元，成交近４

億元。



＊溫傑：貿易戰開打機會不大，美企季績難抵消風險＊



中美貿易戰因素將持續困擾市，對港股走勢影響方面，光大新鴻基財富管理策略師溫傑對《

經濟通通訊社》表示，貿易戰開打機會不大，市場會繼續觀望貿易戰談判過程，故短線即使能重

返三萬點，亦只能於該水平區間爭持。市場一方面雖憧憬美股首季業績表現，惟某程度上只能稍

為降低股市回落風險，不能抵銷貿易戰因素。事實上，港股日前跌穿上月低位２９８５２後已明

顯轉勢，若然短線未能企穩三萬關，市場對後市態度必然會更悲觀，不排除會下試二月初低位２

９１２９，二月高位３１７９８仍有相當大阻力。（ｍｌ、ｔｔ）

