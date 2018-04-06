【本港經濟】香港３月ＰＭＩ跌至５０﹒６，創５個月最低

《經濟通通訊社６日專訊》日經香港採購經理指數（ＰＭＩ）由２月的５１﹒７跌至３月的

５０﹒６點，創５個月新低，但仍高於５０點榮枯線，反映私營企業的經營環境僅輕微改善，而

首季平均值亦是４年來最高。

評論指出，首季需求疲弱及商業信心傾向負面，令人擔心目前的增長動力能否在未來數月持

續，要注意進入第２季經濟增長動力將會減慢。

數據顯示，新業務增長由２月高位回落，企業因訂單增長減慢，產能用作清理積壓工作，另

外，企業無意增加人手，亦是連續第３個月縮減聘用規模。（ｃｌ）

