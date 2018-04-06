【貿易開戰】信安環球：留意貿易戰威脅的同時，更要關注利率風險

《經濟通通訊社６日專訊》美國正式公布對華關稅清單後，中國隨即宣布向美國１０６項商

品加徵關稅，貿易戰陰霾引發股市下挫。信安環球投資全球投資策略師Ｓｅｅｍａ Ｓｈａｈ認

為，貿易關稅的更直接威脅是帶來前景不確定和市場動盪。投資者在留意貿易風險的同時，更應

該關注利率風險。

Ｓｈａｈ表示，今年１月底環球股市曾因憂慮通脹升溫引發調整，原因是投資者相信通脹可

能導致聯儲局更快加息。同樣，如果關稅令進口價格走高，是否會促使市場對２０１９年利率類

似的重新定價？因此，只要貿易戰的威脅仍然存在，市場將難以穩定。

Ｓｈａｈ指，在剛過去的聯儲局會議上，聯邦公開市場委員會表達了今年再加息兩次的預期

，大致與市場相符，但比起目前市場僅預期２０１９年加息１次及２０２０年不加息，委員們對

未來兩年的取態比市場預期進取得多：他們預期２０１９年加息三次、２０２０年再加息兩次，

至２０２０年底利率升至３﹒２５％－３﹒５％左右。

她續稱，美國總統的中期選舉在即，雖然保護主義有助選票，但是如果股市暴跌肯定打擊特

朗普的聲望。尤其是聯儲局已經走上加息之路，任何打擊經濟前景的消息，市場都會表現得異常

敏感。美國總統特朗普曾多次引用美股上升為其任內的功績，近期貿易戰陰霾明顯動搖投資者信

心，對特朗普政府沒有好處。（ｃｌ）

