【本港樓市】中原十大屋苑周末睇樓量錄５０７組，按周升０﹒４％

《經濟通通訊社６日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得５０７組睇樓預約，按周微升

０﹒４％。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，長假期結束後，市民陸續外遊回港

，購買力逐步回歸，而樓價亦持續攀升，不少買家加快入市，於周末積極預約睇樓，二手睇樓氣

氛持續熱鬧，不過市場上二手盤源不多，加上業主見市旺，叫價普遍進取，部分更反價封盤，不

容易達成交易，部分睇樓客需反覆出動睇樓尋覓心儀單位入市。（ｃｌ）

