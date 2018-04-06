《經濟通通訊社６日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得５０７組睇樓預約，按周微升
０﹒４％。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，長假期結束後，市民陸續外遊回港
，購買力逐步回歸，而樓價亦持續攀升，不少買家加快入市，於周末積極預約睇樓，二手睇樓氣
氛持續熱鬧，不過市場上二手盤源不多，加上業主見市旺，叫價普遍進取，部分更反價封盤，不
容易達成交易，部分睇樓客需反覆出動睇樓尋覓心儀單位入市。（ｃｌ）
06/04/2018 17:25
【本港樓市】中原十大屋苑周末睇樓量錄５０７組，按周升０﹒４％
《經濟通通訊社６日專訊》中原地產十大屋苑本周末錄得５０７組睇樓預約，按周微升
０﹒４％。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，長假期結束後，市民陸續外遊回港
，購買力逐步回歸，而樓價亦持續攀升，不少買家加快入市，於周末積極預約睇樓，二手睇樓氣
氛持續熱鬧，不過市場上二手盤源不多，加上業主見市旺，叫價普遍進取，部分更反價封盤，不
容易達成交易，部分睇樓客需反覆出動睇樓尋覓心儀單位入市。（ｃｌ）
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