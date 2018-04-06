【地皮截標】中原：青衣住宅地反應超預期，調升估值至９﹒８億元

《經濟通通訊社６日專訊》青衣寮肚路與亨美街交界一幅住宅地皮今日截標，共接獲２５份

標書。中原測量師行執行董事張競達表示，該幅地皮吸引大中小型發展商入標，反應超乎預期，

料成交價理想，故調高地皮的估值約２５％，由原先每呎樓面地價估值８０００元，地價約

７﹒８億元，提高至每呎地價約１萬元，總值約９﹒８億元。

該地皮的入標者包括佳明（０１２７１）、俊和地產及萊蒙國際（０３６８８）合組的財團

、其士國際（０００２５）、宏安地產（０１２４３）、建灝地產、長實（０１１１３）、帝國

集團、嘉華國際（００１７３）、香港興業（００４８０）、大鴻輝、英皇國際（００１６３）

、中海外（００６８８）、遠東發展（０００３５）、會德豐（０００２０）、信置

（０００８３）、碧桂園（０２００７）、香港小輪（０００５０）、富豪國際（０００７８）

及百利保（００６１７）、資本策略地產（００４９７）及遠洋集團（０３３７７）等。

地皮地盤面積約１４３７６平方呎，指定作非工業（不包括倉庫、酒店及加油站）用途，最

低樓面面積約５８４５９平方呎，最高可建樓面面積約１０２﹐１４８平方呎。最低３層指定作

非住宅用途，最高可建樓面面積約４３１２９平方呎，當中須包括由中標者負責興建的小巴站的

政府地方；作私人住宅用途的最高樓面面積約５９０１９平方呎。（ｃｌ）

