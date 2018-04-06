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06/04/2018 19:09

《再戰明天》國家領袖出席博鰲論壇，歐元區公布投資者信心指數

　　《經濟通通訊社６日專訊》明晨，舊金山儲行總裁威廉姆斯講話。中國國家領導人下周日
（８日）出席博鰲論壇。

＊舊金山儲行總裁威廉姆斯講話＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨４：００ａｍ，舊金山聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯就
全美經濟前景發表講話。１：３０ａｍ，美聯儲主席鮑威爾在芝加哥經濟俱樂部就經濟前景發表
講話，並參觀芝加哥ＨＵＢ中心（３：１５ａｍ）。
　　下周日晚上１０：３０ｐｍ，美國芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯在芝加哥大學貝克爾．弗
里德曼研究所就當前經濟形勢和貨幣政策發表講話。

＊中國國家領導人下周日出席博鰲論壇＊

　　下周日博鰲論壇舉行年會，中國國家領導人將出席論壇年會並講話（至４月１１日）。
　　下周一（９日）下午３：００ｐｍ，泰國央行總裁威拉泰就全球經濟和投資前景發表講話。

＊美國公布２月消費信貸，內地公布３月外匯儲備＊

　　在數據方面，明晨３：００ａｍ，美國公布２月消費信貸，料由１３９﹒１億美元上升至
１５５億美元。
　　明日，中國公布３月外匯儲備，料維持於３﹒１萬億美元。

＊日本公布２月國際收支經常帳餘額＊

　　下周一早上６：３０ａｍ，澳洲公布３月ＡｉＧ營建業表現指數。７：５０ａｍ，日本公布
２月國際收支經常帳餘額，料由２萬億日圓下降至１﹒４萬億日圓（經季節調整）；未經季節調
整的國際收支經常帳餘額料由６千億日圓增加至２﹒２萬億日圓。

＊歐元區公布４月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數＊

　　下午１：００ｐｍ，日本公布３月消費者信心指數，料由４４﹒３升上４４﹒５。
１：４５ｐｍ，瑞士公布３月失業率。２：００ｐｍ，德國公布２月貿易收支，料貿盈由１７２
億歐元擴大至１９０億歐元；進口（經季節調整）月率料由下滑０﹒４％升上０﹒５％；出口
（經季節調整）月率料由下滑０﹒４％升上０﹒２％。
　　２：３０ｐｍ，澳洲公布３月外匯儲備。３：３０ｐｍ，英國公布３月Ｈａｌｉｆａｘ房價
。４：００ｐｍ，台灣公布３月貿易收支和進出口。４：３０ｐｍ，歐元區公布４月
Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數，料維持於２４。（ｈｏ）

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