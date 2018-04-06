【貿易開戰】瑞銀︰為美國進口大豆徵稅，對下游農業及中糧油有利

《經濟通通訊社６日專訊》瑞銀集團發表研究報告，日前中國宣布為美國進口大豆徵收

２５％關稅，以回應美國對中國貨品徵稅的動作。瑞銀估計，進口大豆成本將會因此上升最少

１０％，而目前美國大豆佔中國整體進口大豆的３５％。

報告表示，中國糧油（００６０６）或會因徵稅而受惠，主要由於與行內下游企業的叫價能

力有所提高，這與毛利率以及大豆成本息息相關，短期內對大豆榨取業務有利。不過，海大集團

從事飼養業務則受到負面影響，而玉米價格疲弱及轉用水飼料有助減低影響。另外，聖農以及溫

氏等集團，亦會受到飼料成本上升的負面影響。

至於下游企業方面，大部分或未受到加徵進口大豆稅所影響，５％的大豆價格上升才會做瑞

銀下調１％至２％醬料集團的淨利潤預測。短期內估計對中國的豬價以及原奶價格的影響有限，

長期而言，大豆價格若上升亦有機會提升產品價格，對一眾領先的下游企業有利。

瑞銀看好Ａ股包括伊利（滬︰６００８８７）、洋河（深︰００２３０４）、貴州茅台

（滬︰６００５１９）、雙匯（深︰０００８９５）、中炬高新（滬︰６００８７２）。Ｈ股方

面，則看好中國糧油、蒙牛（０２３１９）、統一企業中國（００２２０）、康師傅

（００３２２）及潤啤（００２９１）。（ｅｌ）



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