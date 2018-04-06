【地皮截標】地政總署：青衣寮肚路住宅地共收２５份標書

《經濟通通訊社６日專訊》政府於上個財政年度所推出的青衣寮肚路與亨美街交界住宅地皮

於今日下午截標。地政總署發言人表示，項目一共收到２５份標書。

據現場所見，投交標書的發展商除了包括本港大型發展商如長實（０１１１３）、會德豐（

０００２０）、信置（０００８３）及嘉華國際（００１７３）等。

是次參與投標的亦有多間中小型發展商，包括佳明（０１２７１）、俊和地產及萊蒙國際（

０３６８８）合組的財團、其士國際（０００２５）、宏安地產（０１２４３）、建灝地產、英

皇國際（００１６３）、大鴻輝、帝國集團、遠東發展（０００３５）、香港興業（００４８０

）、富豪國際（０００７８）及百利保（００６１７）、資本策略地產（００４９７）、香港小

輪（０００５０）等。

內房方面，包括中海外（００６８８）、碧桂園（０２００７）及首次在港獨資投地的遠洋

集團（０３３７７）等。

市場對此地皮估值分歧，預計每呎樓面介乎５０００元至１﹒１萬元，總值約５億元至１０

億元。

是次招標地皮位於新界青衣寮肚路與亨美街交界的青衣市地段第１９２號，面積約為

１﹒４４萬平方呎，可建樓面約１０﹒２萬方呎，指定作非工業用途，而作私人住宅用途的最高

樓面面積按照賣地條件中相關特別條件計算，料提供近２００個單位。（ｋｙ）

