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即市新聞

06/04/2018 17:42

《小傳日記》貿易戰鬥惡，魚缸有排ｃｈｏｋ！

　　《小傳日記》中美貿易戰愈打愈激烈，正當以為呢個緊張局面有機會降一降溫，噚晚（５日
）花旗魚缸由急跌轉為大反擊，收漲２４０點報２４５０５之際，狂人侵侵（特朗普）今早（６
日）又嚟「挑機」，計劃對千億美金中國商品加徵關稅喎，嚇到道指期貨一度急插４百點呀！
　　本來香江缸友放完假返來，一心諗住大舉掃平貨，但見到勢色唔對路，梗係縮沙忍一忍喇。
加上Ａ場又放緊假，無北水助陣，恆指開市只係彈高２３１點試水溫，之後衝前４百幾點，想直
闖三萬關，但係未能成功，最終大市都只係收漲３２６點報２９８４４完場；國指就順勢行前
１１０點報１１９６７。全日成交就明顯靜咗，只得逾９８６億銀。

＊ＱＱ欲反擊股價有起色，大象傳減肥舜宇突起飛＊

　　清明節假期前一日（４日），股王ＱＱ被淡友窮追猛打，唔單止又失守４００銀大關，當日
仲要以全日最低位３９７﹒６銀收市，心血少Ｄ都頂唔順。好彩，ＱＱ今日跟番外圍魚缸反彈，
加上投資有道，啱啱喺上個月底入股法國遊戲商育碧，旗下新遊戲大賣刺激股價飛升逾一成，Ｑ
Ｑ當然開香檳慶祝，今日試過去番近４１０銀水平，不過力氣唔係太夠，收市得番２巴仙進帳，
報４０５﹒８銀，但都上番大股東４０５銀掟貨價哦。
　　重磅佬大象（００００５）上個交易日都碌到去７２﹒４銀，創約７個月低位，跟住就有消
息傳出，新ＣＥＯ范寧想延續過去幾年縮減規模嘅做法，出售部分生意無咁多嘅地區。憧憬節省
開支，大象今日都跟市反彈近１巴仙收７３﹒０５銀；囝囝恆生（０００１１）仲巴閉，出力反
彈近３巴仙收１８４銀，上番十天線（約１８３﹒７３銀），勁！
　　講到勁，今日最威水嘅藍戰，就由黑馬舜宇（０２３８２）奪得。麥格理已經畀咗「跑贏大
市」評級，目標價２２０銀不變，距離現價仲有大把水位。而舜宇本來上半場都係浮浮沉沉，但
下半場失驚無神發力，以近４巴仙升幅完場，收１４３銀。

＊侵侵再出手萬洲無力守，內銀畀人查齊話無有怕＊

　　侵侵又再發難，話要對祖國就貿易戰嘅報復行為作反擊，簡直就係「你一拳我一拳」咁款。
雖然侵侵就好似當遊戲咁玩，不過一眾有出口業務嘅魚毛就嗌晒救命。萬洲國際（００２８８）
跌低超過３巴仙，埋單報８﹒０４銀，係是日表現最差藍戰士，唉。敏實集團（００４２５）都
受影響，碌低近５巴仙，報３４﹒９銀。
　　花旗國貿易代表辦公室先前就發表咗最新「３０１調查」報告，有２０家Ａ股上市公司都上
榜，當中幾位內銀佬都被調查。不過Ａ場停賽中，就只能睇Ｈ股呢邊嘅表現，雖然佢哋午後曾經
腳軟過，不過好快就重拾返升勢。建行（００９３９）最終跳起近２巴仙，報７﹒９３銀；農行
（０１２８８）踢高０﹒５巴仙，報４﹒４１銀；工行（０１３９８）就踢高近１巴仙，報
６﹒６３銀。

＊水泥再彈起海螺最高興，醫藥佬散水國藥心都碎＊

　　水泥佬又再彈高喇，根據祖國水泥網嘅數據顯示，今年首季有２９個省份嘅水泥價格都升，
當中四川同埋湖北嘅升幅就最厲害，唔怪得之成班一齊開ｐａｒｔｙ喇！仲有啊，即將進入水泥
需求旺季，幾間大行都預期佢哋首季有好成績，話要調高佢哋嘅「他屐」。
　　龍頭海螺（００９１４）今日都依然突出，大部分時間都領跑國貨佬，仲高見過４６﹒８５
銀又再刷新上市新高，埋單都依然彈起逾５巴仙，報４６﹒７銀。街坊西部水泥（０２２３３）
都跳起３巴仙，報１﹒６１銀；中建材（０３３２３）就升超過３巴仙，報９﹒１銀。
　　有人歡喜有人愁，幾位大隻嘅醫藥佬就齊齊散水，藥明生物（０２２６９）就腳軟逾２巴仙
，一下子蒸發哂噚日嘅升幅，收報８１﹒１銀；國藥（０１０９９）都碌低２巴仙，報
４３﹒４５銀，係是日表現最差國貨佬。

＊新世界出位新地都好威，銷售有驚喜龍光要跳起＊

　　沉寂一時嘅地產佬隨市回勇呀，新世界（０００１７）發力跳起近３巴仙，收報１１﹒２６
銀，成功跳返去十天線（１１﹒２１６銀）之上。街坊表現都一樣咁醒神，太古Ａ
（０００１９）都跳起逾２巴仙，報８０﹒３銀；新地（０００１６）飛起近２巴仙，報
１２４﹒９銀；長實（０１１１３）彈高１巴仙，報６５﹒６銀。
　　唔止香江依邊啊，內房佬都相當出色。雅居樂（０３３８３）飛高近半成，報１６﹒２８銀
；潤地（０１１０９）跳起２巴仙，報２８﹒６銀；融創中國（０１９１８）衝前超過１巴仙，
報２８﹒７銀。至於首季銷售增加超過一倍嘅龍光地產（０３３８０），就彈高逾２巴仙，報１
１﹒５８銀。周末愉快！請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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