《股市一周》港股全周走低２４８點，連跌三星期失守３００００關

《經濟通通訊社６日專訊》中美貿易戰升溫，港股本周只有三個交易日，跌穿三萬點大關，

連續三周向下，一度低見２９５１８創八周新低。

港股本周一（２日）復活節假期休市，周二（３日）復市反覆收升８６點，報３０１８０，

騰訊（００７００）及平保（０２３１８）拗腰反彈。周三（４日）港股受累國務院公布對美國

５００億美元原產美國商品加徵關稅，中美貿易戰升溫，港股最終以全日最低位２９５１８點收

市，為２月１２日以來的新低，收挫６６１點或２﹒１９％，騰訊跌穿４００元大關。

本周四（５日）清明節假期休市，今日復市。隔晚美股連續第三日上升，美國官員傳遞出中

美貿易戰並非「非打不可」的消息，縱使美國總統特朗普突已指示美國貿易官員考慮對另外

１０００億美元中國商品加徵關稅，道指期貨急挫逾四百點，但港股今早仍高開２００多點，最

終收升３２６點或１﹒１１％，報２９８４４，三萬點大關前受阻，主板成交只有９８６﹒３８

億元，為四星期以來首日成交低於千億元。

總計全周港股跌２４８點或０﹒８３％，連跌三星期累挫１６５７點或５﹒２６％。

國指收１１９６７，全周跌３０點或０﹒２６％。

本周日均主板成交只有１０８０﹒７６億元，比上周日均數下跌２２﹒３％。



＊騰訊曾穿４００元大關，全周收低１％＊



美股ｆａｃｅｂｏｏｋ等科技股急跌，騰訊在本周三低見３９７﹒６元，為逾三個月低位，

全周收跌０﹒９３％收４０５﹒８０億元。

平保本周再穿８０元，收７９﹒５０元跌０﹒３８％。

本周跌幅最大藍籌股為電能（００００６），派特別息６元除淨，全周股價跌逾５％收

６０﹒７５元。中美貿易戰影響下，萬洲（００２８８）收８﹒０４元全周挫近４％，瑞聲

（０２０１８）全星期跌３％收１３７﹒４元。



＊恆安升近６％冠藍籌，藥股水泥股受捧＊



內需股受追捧，恆安（０１０４４）全周升５﹒７％報７６﹒８５元，為升幅最大恆指成分

股。九倉置業（０１９９７）中期息０﹒９５元除淨，股份收５２﹒９５元，全周升

５﹒５％，為升幅第二大恆指成分股。

國務院表示，將促進仿製藥研發，落實稅收優惠政策和價格政策，符合條件的仿製藥企業可

獲減稅。國藥（０１０９９）受捧，全周急升１０﹒６％收４３﹒４５元，為升幅最大國指成分

股；石藥（０１０９３）全周血５﹒８％報２２﹒０５元。

內地水泥需求進入旺季，水泥股獲大行唱好，海螺水泥（００９１４）全周收４６﹒７元升

９﹒２％，為升幅第二好國指股。

民生銀行（０１９８８）業績公布後回吐，全周收７﹒３５元跌３﹒７％，為跌幅最大國指

股。（ｅｃ）

