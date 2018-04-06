騰訊中移動回勇，港股全日升３２６點收２９８４４，成交不足千億



《經濟通通訊社６日專訊》中國本周三（４日）宣布，計劃向從美國進口的大豆及飛機徵收

關稅後，港股再度急挫６６１點，並一度低見２９５１８。不過，隨著美股踏入首季業績期，局

部抵銷市場對貿易戰的憂慮，帶動道指及標指連升三日，港股今早跟隨外圍高開２３１點，其後

升幅更一度最多擴至４６１點，高見２９９８０，為全日最高位。

然而，美國總統特朗普為回應中國本周二舉措，考慮另向價值約１０００億美元中國貨品徵

關稅，升幅一度收窄至只有８９點，惟騰訊（００７００）尾市升勢再擴大，港股全日收升３２

６點或１﹒１％，報２９８４４。全日主板成交９８６﹒３８億元，為四周以來首次不足１００

０億元，較本周三減少９﹒５％。

國企指數報１１９６７，上升１１０點或０﹒９３％。Ａ股因清明假期繼續休市。



＊恆生升近３％領漲同業，工行獲高盛升目標評級＊



本地銀行股全線上揚，匯控（００００５）新行政總裁范寧上任後，傳有意延續過去幾年縮

減規模的路線，考慮縮減四分之一業務版圖，股價全日升０﹒９％，報７３﹒０５元；恆生

（０００１１）為同業中表現最好，急漲２﹒７９％，報１８４元。東亞（０００２３）揚

０﹒９７％，報３１﹒１元。中銀（０２３８８）走高０﹒５５％，報３６﹒７元。渣打

（０２８８８）升１﹒４９％，報７８﹒５５元。

中資金融股方面，工行（０１３９８）獲高盛唱好，指該股估值具吸引力，而且基本面穩健

，將評級從「中性」上調至「買入」，目標價從７﹒２元提高至８﹒５元，惟該股全日僅升０﹒

７６％，報６﹒６３元。建行（００９３９）漲１﹒５４％，報７﹒９３元。郵儲行

（０１６５８）揚１﹒６３％，報４﹒９９元。平保（０２３１８）窄幅升０﹒７％，報

７９﹒５元。國壽（０２６２８）揚０﹒９４％，報２１﹒４５元。新華保險（０１３３６）漲

１﹒８％，報３６﹒８５元。

重磅股回勇，騰訊漲２﹒０６％，報４０５﹒８元。港交所（００３８８）微升

０﹒６４％，報２５０﹒６元。友邦（０１２９９）揚１﹒４３％，報６７﹒５５元。



＊水泥股強勢海螺破頂，消費股遇壓萬洲最差藍籌＊



國務院總理李克強４日主持召開國務院常務會議，決定７月１日起取消流量「漫遊」費，但

三大中資電信股隨市走強，中移動（００９４１）升１﹒５６％，報７１﹒５５元。中聯通

（００７６２）漲３﹒１％，報１０﹒０２元。中電信（００７２８）揚０﹒８８％，報

３﹒４６元。中興通訊（００７６３）逆市挫４﹒１４％，報２４﹒３元。

舜宇（０２３８２）獲麥格理續予跑贏大市評級，目標價２２０元，股份全日反彈

３﹒５５％，報１４３元，為表現最佳藍籌。瑞聲（０２０１８）揚２﹒１％，報

１３７﹒４元。鴻騰（０６０８８）逆市急挫６﹒０６％，報３﹒１元，盤中低見３﹒０２元，

創九個月新低，暫連跌八日兼七連陰，累挫２８﹒７％。

水泥股續強勢，海螺水泥（００９１４）急升５﹒３％，報４６﹒７元，盤中高見

４６﹒８５元，創上市新高，為全日升幅最大國指成分股。潤泥（０１３１３）漲５﹒７６％，

報７﹒３５元，為全日最高位，創七年新高。中建材（０３３２３）揚３﹒４％，報９﹒１元。

中材（０１８９３）升３﹒５％，報７﹒６９元。

醫藥股逆市調整，國藥（０１０９９）跌２﹒２５％，報４３﹒４５元，為表現最差國指成

份股。四環醫藥（００４６０）挫３％，報２﹒２６元。石藥（０１０９３）無升跌，報

２２﹒０５元。

內需股出現回吐，受累中美貿易戰升溫，萬洲（００２８８）急挫３﹒３７％，報８﹒０４

元，為表現最差藍籌。蒙牛（０２３１９）跌１﹒１３％，報２６﹒２５元。恆安

（０１０４４）軟０﹒６５％，報７６﹒８５元。（ｔｔ）

