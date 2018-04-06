《經濟通通訊社６日專訊》中聯辦主任王志民出席一個分享會表示，香港太需要提倡對憲法
精神的遵從，指憲法是香港的「根」和「本」，一旦「根」和「本」動搖就會出現亂象，所以為
香港有更好的明天，香港需要學習《基本法》及憲法。
王志民又指，在全國兩會期間，港區全國人大代表及政協提出很多建議，認為他們展現了愛
國愛港精神，中央政府高度重視他們的建議。（ｃｗ）（ｚｚ）
06/04/2018 16:02
【香港政情】王志民：香港太需要提倡對憲法精神的遵從
《經濟通通訊社６日專訊》中聯辦主任王志民出席一個分享會表示，香港太需要提倡對憲法
精神的遵從，指憲法是香港的「根」和「本」，一旦「根」和「本」動搖就會出現亂象，所以為
香港有更好的明天，香港需要學習《基本法》及憲法。
王志民又指，在全國兩會期間，港區全國人大代表及政協提出很多建議，認為他們展現了愛
國愛港精神，中央政府高度重視他們的建議。（ｃｗ）（ｚｚ）
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