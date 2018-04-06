【香港政情】民陣明晚集會，主題為聲援戴耀廷及捍衛言論學術自由

《經濟通通訊社６日專訊》港大法律學系副教授戴耀廷早前在台灣一個論壇發表有關「人民

自決權利」的言論，被批評為「鼓吹港獨」。民主派議員和民陣發起明天（７日）晚上７時至

８時半，在立法會示威區舉行集會，以聲援戴耀廷及捍衛言論和學術自由。

民主派會議召集人莫乃光指，對戴耀廷被妖魔化感到極度不滿，又擔心事件和《基本法》

２３條立法有關。民陣召集人葉志衍則表示，戴耀廷並不支持港獨，對他的指控是子虛烏有。

（ｃｗ）（ｚｚ）

