《經濟通通訊社６日專訊》港大法律學系副教授戴耀廷早前在台灣一個論壇發表有關「人民
自決權利」的言論，被批評為「鼓吹港獨」。民主派議員和民陣發起明天（７日）晚上７時至
８時半，在立法會示威區舉行集會，以聲援戴耀廷及捍衛言論和學術自由。
民主派會議召集人莫乃光指，對戴耀廷被妖魔化感到極度不滿，又擔心事件和《基本法》
２３條立法有關。民陣召集人葉志衍則表示，戴耀廷並不支持港獨，對他的指控是子虛烏有。
（ｃｗ）（ｚｚ）
06/04/2018 16:44
【香港政情】民陣明晚集會，主題為聲援戴耀廷及捍衛言論學術自由
《經濟通通訊社６日專訊》港大法律學系副教授戴耀廷早前在台灣一個論壇發表有關「人民
自決權利」的言論，被批評為「鼓吹港獨」。民主派議員和民陣發起明天（７日）晚上７時至
８時半，在立法會示威區舉行集會，以聲援戴耀廷及捍衛言論和學術自由。
民主派會議召集人莫乃光指，對戴耀廷被妖魔化感到極度不滿，又擔心事件和《基本法》
２３條立法有關。民陣召集人葉志衍則表示，戴耀廷並不支持港獨，對他的指控是子虛烏有。
（ｃｗ）（ｚｚ）
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