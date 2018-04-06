《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普要求美國貿易代表辦公室依據「３０１調查」，
額外對１０００億美元中國進口商品加徵關稅。新華社隨即表示，指有關做法嚴重違反國際貿易
規則，中國將堅決捍衛國家利益，反對美國貿易保護主義措施。
另外，中國４日發布擬對美加徵關稅的清單包含液態丙烷等石化產品，由於中國是美國石油
和液化天然氣的最大區域買家，市場擔心如果貿易戰升級，美國頁岩油田可能繼農產品之後成為
中國打擊的目標。（ｋｌ）
06/04/2018 09:20
【貿易開戰】特朗普擬再額外徵稅千億美元，新華社斥嚴重違反規則
《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普要求美國貿易代表辦公室依據「３０１調查」，
額外對１０００億美元中國進口商品加徵關稅。新華社隨即表示，指有關做法嚴重違反國際貿易
規則，中國將堅決捍衛國家利益，反對美國貿易保護主義措施。
另外，中國４日發布擬對美加徵關稅的清單包含液態丙烷等石化產品，由於中國是美國石油
和液化天然氣的最大區域買家，市場擔心如果貿易戰升級，美國頁岩油田可能繼農產品之後成為
中國打擊的目標。（ｋｌ）
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