【貿易開戰】商務部：若美方堅持，中方必定不惜代價回擊

《經濟通通訊社６日專訊》美國總統特朗普指示美國貿易官員考慮對額外１０００億美元中

國商品加徵關稅，中國商務部新聞發言人表示，將對美方聲明「聽其言觀其行」，如果美方堅持

搞單邊主義和貿易保護主義行徑，中方將不惜付出任何代價回擊，必定採取新的綜合應對措施。

繼多個官媒發表評論後，官方機構商務部就特朗普的言論回應內地媒體提問。商務部新聞發

言人表示，在中美經貿問題上，中方立場已經講得很清楚，中方不想打，但不怕打貿易戰，將對

美方聲明「聽其言觀其行」。如果美方不顧中方及國際社會反對，堅持搞單邊主義和貿易保護主

義行徑，中方將奉陪到底，不惜付出任何代價，必定予以堅決回擊，採取新的綜合應對措施，堅

決捍衛國家和人民的利益。

發言人又指，是次中美經貿衝突是美方一手挑起，本質上是美單邊主義對全球多邊主義，美

保護主義對全球自由貿易的挑釁。中方將繼續擴大改革開放，維護多邊貿易體制，推動全球貿易

投資自由化和便利化。



＊外交部：中方不想打，但不怕打貿易戰＊



另外，外交部發言人陸慷發表相同的言論，重申中方不想打，但不怕打貿易戰。如果美方不

顧中方和國際社會反對，堅持搞單邊主義和貿易保護主義行徑，中方將奉陪到底，不惜付出任何

代價，必定予以堅決回擊，必定採取新的綜合應對措施，堅決捍衛國家和人民的利益。（ｋｌ）

