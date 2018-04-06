【貿易開戰】人民網評：中國不是嚇大的，將一直打到完全勝利

《經濟通通訊社６日專訊》官媒《人民網》再發表評論文章，指美國總統特朗普指示美國貿

易官員考慮對額外１０００億美元中國商品加徵關稅的言論，完全以威脅、恫嚇中國為目的，想

以更粗的貿易大棒，逼迫中國讓步，爭取美國利益最大化，但中國不怵、不躲、不退，將一直與

美國打到完全勝利。

文章指，美國今次的舉動進一步反映其無視國際貿易規則的一貫做法，隨意說個數字，動輒

就要加徵關稅，完全就是一家獨大、霸道無理的路數。同時，亦暴露其通過貿易戰遏制中國發展

的險惡用心。「我可以隨便制裁你，但不許你反制我，不然就要給你教訓」，認為美國現在的「

脾氣」已不是貿易衝突般簡單，而中國任何忍讓或退縮，都只會讓美方變本加厲、得寸進尺，最

終損害中國長遠發展的根本利益。



＊中國將打到完全勝利＊



文章又認為，面對美國恫嚇，中國壓根兒不怵。既然現在美國主動尋釁挑起貿易戰，中國一

定奉陪到底，亦一定會讓美國付出沉重代價，讓美方一些無視國際規則、挑動中美是非的人接受

教訓。

另外，中國亦絕對不躲，認為無論是５００億還是１０００億美元清單，甚至將來更大的貿

易制裁，中國承諾的同等力度、同等規模反制舉措一定會如約而至，並繼續依法將美方有關行徑

訴諸世貿組織爭端解決機制。

文章亦稱，美國要打多久，中國就會打多久，一直打到完全勝利。今天的中國，比以往任何

時候都更強大、自信、勇毅。阻止中國發展壯大的，就是螳臂擋車、蚍蜉撼樹，最終亦會付出慘

痛代價。（ｋｌ）

