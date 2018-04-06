【貿易開戰】報道指中國商務部今晚８時召開中美貿易發布會

《經濟通通訊社６日專訊》據外電報道，中國商務部今日晚上８時將會就中美貿易問題召開

新聞發布會。

商務部發言人下午表示，如果美方堅持搞單邊主義和貿易保護主義行徑，中方將奉陪到底，

不惜付出任何代價堅決回擊，必定採取新的綜合應對措施，堅決捍衛國家和人民的利益。

美國總統特朗普香港時間今早表示，鑒於中國不公正的報復行為，已指示美國貿易官員考慮

對額外１０００億美元中國商品加徵關稅。（ｋｌ）

