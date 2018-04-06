《經濟通通訊社６日專訊》據外電報道，中國商務部今日晚上８時將會就中美貿易問題召開
新聞發布會。
商務部發言人下午表示，如果美方堅持搞單邊主義和貿易保護主義行徑，中方將奉陪到底，
不惜付出任何代價堅決回擊，必定採取新的綜合應對措施，堅決捍衛國家和人民的利益。
美國總統特朗普香港時間今早表示，鑒於中國不公正的報復行為，已指示美國貿易官員考慮
對額外１０００億美元中國商品加徵關稅。（ｋｌ）
06/04/2018 16:50
【貿易開戰】報道指中國商務部今晚８時召開中美貿易發布會
《經濟通通訊社６日專訊》據外電報道，中國商務部今日晚上８時將會就中美貿易問題召開
新聞發布會。
商務部發言人下午表示，如果美方堅持搞單邊主義和貿易保護主義行徑，中方將奉陪到底，
不惜付出任何代價堅決回擊，必定採取新的綜合應對措施，堅決捍衛國家和人民的利益。
美國總統特朗普香港時間今早表示，鑒於中國不公正的報復行為，已指示美國貿易官員考慮
對額外１０００億美元中國商品加徵關稅。（ｋｌ）
|生財有道06/04/2018
【夜期五周年】指數期權5月引入夜期後 料刺激期指市場成交
|中國故事06/04/2018
【雄安周歲】「央企大街」進入「備戰」狀態 服務中心百天完工
|生財有道06/04/2018
【尋找避戰股】溫傑：內需股成資金避風港 內房股首選中小發展商
|國際動態06/04/2018
fb承認 再有洩漏用戶資料弊端
|生財有道04/04/2018
【股王投降了】騰訊隨市失守400元 沈振盈：下一站350元見
|生財有道04/04/2018
HV2滬深港通的深層分析 資金流入流出一目了然!
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰