【貿易開戰】中國駐歐盟使團：美國開了非常惡劣的先例

《經濟通通訊社６日專訊》中國駐歐盟使團團長張明在美媒政壇網（Ｐｏｌｉｔｉｃｏ）撰

文批評美國，指其做法是典型單邊主義和貿易保護主義，直言開了非常惡劣的先例，同時呼籲維

護國際多邊貿易秩序。

張明指，美國政府對中國進行３０１調查並擬加徵多達５００億美元關稅的商品清單，將在

國際金融市場引發嚴重不安情緒，也為全球經濟帶來新的不確定性。

文章指出，美國進口鋼鋁絕大部分是民用中低端產品，歐盟等世貿組織成員均指其出口產品

並未損害美國國家安全，３０１調查採取限制措施是無視事實、無視世貿組織規則、無視廣大業

界呼聲，是典型的單邊主義和貿易保護主義做法，開了一個非常惡劣的先例。

他又指，為解決貿易爭端和摩擦，世貿組織所有成員都承諾「當事各方不應採取單邊行動對

抗，而是通過爭端解決機制尋求救濟並遵守其規則及其所做出的裁決」，美國無視這些規則和承

諾，以維護國家安全之名，行貿易保護主義之實，勢必削弱以世貿組織為核心的多邊貿易體制的

權威性，破壞基於規則的國際多邊貿易秩序。

文章又強調，中國已決定採取同等力度、同等規模的措施，堅決維護自身合法權益。最報又

呼籲，中歐同為世貿組織的重要成員，又是全面戰略夥伴，應該攜起手來反對貿易保護主義，維

護基於規則的國際多邊貿易秩序。（ｅｎ）

