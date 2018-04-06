【海航動向】奧地利監管機構最終批准海航收購Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ

《經濟通通訊社６日專訊》據外電報道，Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ在聲明中表示，奧地利金融監

管機構ＦＭＡ批准海航集團及其附屬公司Ｃｕｂｉｃ Ｌｏｎｄｏｎ收購Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ。

經批准後，Ｃｕｂｉｃ將持有Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ逾９８％的股份，而海航將持有

Ｃｕｂｉｃ ７５％的股份。（ｂｉ）

