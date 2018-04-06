《經濟通通訊社６日專訊》據外電報道，Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ在聲明中表示，奧地利金融監
管機構ＦＭＡ批准海航集團及其附屬公司Ｃｕｂｉｃ Ｌｏｎｄｏｎ收購Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ。
經批准後，Ｃｕｂｉｃ將持有Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ逾９８％的股份，而海航將持有
Ｃｕｂｉｃ ７５％的股份。（ｂｉ）
06/04/2018 17:33
【海航動向】奧地利監管機構最終批准海航收購Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ
《經濟通通訊社６日專訊》據外電報道，Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ在聲明中表示，奧地利金融監
管機構ＦＭＡ批准海航集團及其附屬公司Ｃｕｂｉｃ Ｌｏｎｄｏｎ收購Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ。
經批准後，Ｃｕｂｉｃ將持有Ｃ－Ｑｕａｄｒａｔ逾９８％的股份，而海航將持有
Ｃｕｂｉｃ ７５％的股份。（ｂｉ）
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