【貿易開戰】沈聯濤：中美貿易爭端，相信理性會佔據上風

《經濟通通訊社６日專訊》中國銀行業監管機構首席顧問沈聯濤在意大利接受彭博電視訪問

時表示，對於中美貿易爭端，需要釐清噪音與訊號之間的差異，並相信理性會佔上風。

他又表示，對美中貿易基本上是一個樂觀主義者，不認為中國希望傷害美國，相關方面遲早

會進行理性的談判。（ｂｉ）

