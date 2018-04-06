【雄安周歲】「央企大街」進入「備戰」狀態，服務中心百天完工

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明６日北京專電》國家「千年大計」雄安新區，前幾天剛剛過

完了它的一歲生日。去年４月１日，雄安新區橫空出世，被視為下一個深圳。就雄安生日的這一

天，《經濟通通訊社》記者再次來到雄安，見證一年來的變化。雖然目前規劃綱要還沒有正式發

布，但是走到雄安街頭上，已經感覺煥然一新。目前，雄安新區建設進展如何？交通和產業又發

生了哪些變化？



＊「央企大街」奧威路＊



從北京去雄安新區的高速公路上，樹立起不少標示如何前往雄安新區的路標，還能看到「國

家戰略，協同發展，來到雄縣，一切好辦」的巨大廣告牌。除此之外，一路上滿眼綠意，春意盎

然，黃土地上，新麥已經綠油油的一片。進入雄安新區的高速公路兩側，大部分地方還是是農田

和小村莊，跟一年前差別不大。

在容城縣的入口，「北方服裝名城」的大石坊仍然豎立，緊接著天橋上掛著「高起點規劃，

高標準建設雄安新區」的紅底白字標語。轉入容城的奧威路，一年前，這條路上還有不少房地產

中介公司，大門上交叉貼著一條條封條，禁止當地人買賣房子，炒作房價。如今，這條在縣城長

約４公里的奧威路上，密密麻麻豎起很多央企、國企的招牌，有人叫這裡做「央企大街」，央企

密集程度媲美北京的長安街，但從規模上來看，還有很大距離。目前入駐奧威路的大型企業，數

量上以基建類最多，如中國建築旗下的中建一局、中建二局、中建四局、中建五局、中建路橋、

中國建築西南設計研究院，還有中國交建、中煤建設、中國中鐵、國投集團、中國建設等，都是

「中字頭」、「國字頭」企業。

河北的本土地方國企實力也不弱，河北建工、河北招標集團、河北建設集團等等都立起了牌

子；還有一些非本地的地方國企，如北京市政集團、北控集團、上海建工、江蘇省建、山西建工

等也在奧威路上。



＊企業掛牌裝修，還沒開始辦公＊



來自各地全國數一數二的企業也不少，上海市政總院、美的中央空調、天津城投集團、等散

落分布於這條街上。最引人著目的，「騰訊Ｔｅｎｃｅｎｔ」的藍色大牌子，雖已掛在房頂，但

是裡面都還是水泥地，空空如也，幾個工人在門口忙碌著把裝修材料搬進去，騰訊後面，是一座

大樓，樓頂上也掛上了騰訊的牌子。距離沒多遠，能找到京東金融和京東物流的牌子，地方面積

更小，同樣沒有人在辦公，大門也上了鎖。不少地方，一個大門掛了數家企業的牌子。事實上，

就記者所見，大部分的企業都沒有開門辦公，只有少部分企業裡面有人，但是也並非白領，更多

的是裝修工人。在這裡的企業，給人率先來這裡「跑馬圈地」的感覺。由於政策尚未完全明確、

新規劃還未出台，大部分企業還未開展具體工作，處於「備戰」狀態。

據了解，１００多家高端高新企業也準備入駐雄安新區。「雄安新區與中國移動簽署戰略合

作協議」、「國開行與雄安新區、中關村科技園區簽署合作協議」……等等消息不斷。從去年開

始，國內互聯網巨頭紛紛布局雄安。馬雲要把阿裡里用最廣的雲計算、物聯網帶到了雄安。馬化

騰拿出了大數據、金融雲、區塊鏈。李彥宏把他最得意的無人駕駛車輛開到雄安。奔赴雄安的投

機客、炒房者已逐漸淡出人們的視野。馬路兩邊的建築物上，貼上了不少租房廣告。跟過去不一

樣的是，雄安的名字隨處可見，出現在企業的名字中，在公交車站的廣告牌上。



＊雄安市民服務中心百天建成＊



目前雄安的規劃綱要還沒有正式發布，真正建設起來即將完工的，只有雄安市民服務中心，

人稱「雄安第一標」。雄安市民服務中心是雄安新區設立後首個大型城建工程。雄安市民服務中

心建設，徵用了三個村子的地，位於容城縣容城鎮的馬莊村、白塔村和東關村。從２０１７年

１２月７日正式開工，７０００多人同時在工地上，開工８小時完成第一方混凝土澆築；５天完

成建設現場臨建布置；１０００小時所有鋼結構單體封頂；８３天時間實現了主體完工，啟用後

可滿足３０００人辦公和５００人住宿需求。建設速度奇快，可說實現了不可能的目標。

河北雄安新區設立一周年之際，據記者所見，施工現場一片忙碌，即將完工，建設者們處在

最亢奮的階段，無數的工人忙碌著，建築物主體工程基本完工，企業臨時辦公用房區域模塊化建

築吊裝完成，正在進行調試，市政綠化工作結束，項目整體進入最後階段，預計４月中旬雄安新

區管委會可以從臨時辦公地點遷到新居。

至於另一重大項目，北京至雄安城際鐵路已在２月２８日正式開工建設。京雄城際鐵路開工

標志著另一個雄安新區重大基礎設施項目啟動建設。鐵路建成後，未來從北京城區３０分鐘即可

到達雄安。其中，北京城區內李營至北京新機場段，將於２０１９年９月與新機場同步開通使用

；北京新機場至雄安段將於２０２０年底投入使用。

「８０年代看深圳，９０年代看浦東，２１世紀看雄安」，正值中國改革開放４０周年，還

處於嬰兒期的雄安新區，大規模建設陸續進入實施階段。國家發改委主任何立峰在兩會期間表示

，雄安新區規劃建設已經基本完成。一切都在醞釀與期望中。

