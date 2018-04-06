【貿易開戰】央廣網評論：莫讓單邊主義的幽靈上演「零和遊戲」

《經濟通通訊社６日專訊》官媒《央廣網》發表題為「莫讓單邊主義的幽靈上演『零和遊戲

』」的評論文章指，如今的貿易是「你中有我，我中有你」，並非「我的美國、你們的問題」。

美國經濟的現實困境，絕不能讓其他國家做「背鍋俠」。己所不欲勿施於人。繼續擁抱單邊主義

，挑釁和破壞全球自由貿易體系，對世界經濟和美國自身都是極大的衝擊，美國挑戰世界貿易秩

序的行徑，終會陷入無人喝彩的窘境。

文章指出，４００多年前，英國人托馬斯．孟主張為實現國家貿易出超，對輸入本國的外國

商品課以高額關稅，保護本國工業發展。一國的獲利建立在其他國家的損失上，這種國際貿易的

「零和博弈」曾經令世人唾棄。

今天，隨著美國挑起的對中貿易摩擦，我們看到，無論有意或無意，托馬斯．孟的貿易保護

單邊做法－－這個存在於殖民主義時期的老舊貿易觀陰魂不散，像幽靈爬出墓穴，游盪在全世界

上空，給全球貿易重新蒙上陰影。

文章又指，貿易全球化，大勢不可逆轉。過去數十年，美國推行的全球分工和產業架構，改

變了美國的就業格局，美國是全球化的受益者。如果美國現在用極具單邊主義色彩的做法，破壞

世界貿易秩序，作用力必會反射回美國，讓自己蒙受極大衝擊。貿易保護不僅不能在實質上改善

美國的經濟現狀，對全球供應鏈的破壞也同樣將重創美國的公司。（ｂｉ）

