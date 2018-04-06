【貿易開戰】中國國際商會：團結一致反擊美對華貿易投資保護主義

《經濟通通訊社６日專訊》就美國總統要求研究是否對中國１０００億美元出口商品徵收額

外關稅，中國國際商會發表聲明指，貿易保護主義在歷史上曾帶來深重災難，中國工商界堅決反

對此種缺乏理智的錯誤言行，敦促美國政府不要在錯誤的道路上愈走愈遠。中國工商界將更加緊

密的團結起來，以更高站位、更強定力堅決支持中國政府採取有針對性的綜合措施，反擊貿易保

護主義行為。（ｅｎ）

