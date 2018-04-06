《經濟通通訊社６日專訊》就美國總統要求研究是否對中國１０００億美元出口商品徵收額
外關稅，中國國際商會發表聲明指，貿易保護主義在歷史上曾帶來深重災難，中國工商界堅決反
對此種缺乏理智的錯誤言行，敦促美國政府不要在錯誤的道路上愈走愈遠。中國工商界將更加緊
密的團結起來，以更高站位、更強定力堅決支持中國政府採取有針對性的綜合措施，反擊貿易保
護主義行為。（ｅｎ）
06/04/2018 18:59
【貿易開戰】中國國際商會：團結一致反擊美對華貿易投資保護主義
《經濟通通訊社６日專訊》就美國總統要求研究是否對中國１０００億美元出口商品徵收額
外關稅，中國國際商會發表聲明指，貿易保護主義在歷史上曾帶來深重災難，中國工商界堅決反
對此種缺乏理智的錯誤言行，敦促美國政府不要在錯誤的道路上愈走愈遠。中國工商界將更加緊
密的團結起來，以更高站位、更強定力堅決支持中國政府採取有針對性的綜合措施，反擊貿易保
護主義行為。（ｅｎ）
|生財有道06/04/2018
【夜期五周年】指數期權5月引入夜期後 料刺激期指市場成交
|中國故事06/04/2018
【雄安周歲】「央企大街」進入「備戰」狀態 服務中心百天完工
|生財有道06/04/2018
【尋找避戰股】溫傑：內需股成資金避風港 內房股首選中小發展商
|國際動態06/04/2018
fb承認 再有洩漏用戶資料弊端
|生財有道04/04/2018
【股王投降了】騰訊隨市失守400元 沈振盈：下一站350元見
|生財有道04/04/2018
HV2滬深港通的深層分析 資金流入流出一目了然!
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰