【地皮截標】青衣住宅地已截標，至少收２２標書，包括信置碧桂園

《經濟通通訊社 日專訊》政府於上個財政年度所推出的青衣寮肚路與亨美街交界住宅地皮

今日截標，據現場所見暫最少收到２２份標書。

包括佳明（０１２７１）、俊和地產及萊蒙國際（０３６８８）合組的財團、其士國際（０

００２５）、宏安地產（０１２４３）、建灝地產、長實（０１１１３）、帝國集團、嘉華國際

（００１７３）、香港興業（００４８０）、大鴻輝、英皇國際（００１６３）、中海外（００

６８８）、遠東發展（０００３５）、會德豐（０００２０）、信置（０００８３）、碧桂園（

０２００７）、香港小輪（０００５０）、富豪國際（０００７８）及百利保（００６１７）、

資本策略地產（００４９７）及遠洋集團（０３３７７）等。



＊青衣地皮總值料約５億元至１０億元＊



嘉華國際（００１７３）香港地產發展及租務總監尹紫薇則提到，地皮享有海景，相信完成

發展後會成為優質項目。在考慮出價時，她回應指所需要承擔的工程費用實施計算在成本之內。

英皇國際助理物業經理莊瑞梅指，雖然項目與地鐵站有距離，但由於項目享有海景，相信未

來能建成高級住宅。她形容是次出價偏向進取，並會考慮在完成小巴站建設後興建商場。

遠洋集團投資經理章彥表示，地皮享有海景，環境亦較好，將會針對區內分支家庭發展。她

透露，是次為集團首次在香港獨資投地，會繼續關注香港市場。

市場對此地皮估值分歧，預計每呎樓面介乎５０００元至１﹒１萬元，總值約５億元至１０

億元。

是次招標地皮位於新界青衣寮肚路與亨美街交界的青衣市地段第１９２號，面積約為１﹒４

４萬平方呎，可建樓面約１０﹒２萬方呎，指定作非工業用途，而作私人住宅用途的最高樓面面

積按照賣地條件中相關特別條件計算，料提供近２００個單位。（ｋｙ）

