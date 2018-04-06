《經濟通通訊社６日專訊》美聯物業（０１２００）表示，該行最新促成沙田第一城一個中
層戶成交，成交價約７６０萬元，實用呎價約１６８５１元，成交價屬同類單位新高。
上述成交單位位於沙田第一城３１座中層Ｂ室，單位實用面積約４５１平方呎，建築面積約
５６２平方呎，獲新買家以約７６０萬元易手，實用呎價約１６８５１元，建築呎價約
１３５２３元。
資料顯示，原業主於２０１３年５月以約４７１﹒８萬元購入上址，現持貨逾４年沽出，帳
面獲利約２８８﹒２萬元，期內物業升值約６１％。（ｃｙ）
06/04/2018 17:30
【本港樓市】沙田第一城中層７６０萬元沽出，創同類單位新高
《經濟通通訊社６日專訊》美聯物業（０１２００）表示，該行最新促成沙田第一城一個中
層戶成交，成交價約７６０萬元，實用呎價約１６８５１元，成交價屬同類單位新高。
上述成交單位位於沙田第一城３１座中層Ｂ室，單位實用面積約４５１平方呎，建築面積約
５６２平方呎，獲新買家以約７６０萬元易手，實用呎價約１６８５１元，建築呎價約
１３５２３元。
資料顯示，原業主於２０１３年５月以約４７１﹒８萬元購入上址，現持貨逾４年沽出，帳
面獲利約２８８﹒２萬元，期內物業升值約６１％。（ｃｙ）
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