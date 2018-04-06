《日入而息》青衣蚊型地接２５份標書，港股全日升惟成交不足千億

《今天重點》﹡特朗普擬對千億美元中國商品加徵關稅，道期插四百點；中國向世貿組織正

式起訴美國２３２措施

﹡溫傑稱內需股成資金避風港，內房股首選中小發展商

﹡地政總署表示青衣寮肚路住宅地共收２５份標書



《即日市況》﹡騰訊中移動回勇，港股全日升３２６點收２９８４４，成交不足千億



《美元匯價》﹡美元指數倘上試９１重要阻力，可小注造淡；歐元最新報１﹒２２４４╱

４５，日圓最新報１０７﹒３７╱４０



《公司資訊》﹡力寶華潤（００１５６）斥１﹒４９億收購騰訊（００７００）股份

﹡信利（００７３２）首三個月綜合營業額減少逾２６％至４０﹒７２億元

﹡南方通信（０１６１７）附屬訂立光纖預製棒採購協議

﹡麥達斯（０１０２１）某些交易可能存在疑點，正協助調查

﹡雲南水務（０６８３９）中標河南ＰＰＰ項目，總投資額料１１億元人民幣

﹡新灃集團（０１２２３）出售瀋陽市三塊地皮，套現５﹒０５億元人民幣

﹡遠東發展（０００３５）以１３﹒４億中標新加坡住宅物業項目

﹡德泰（００５５９）售燃油添加劑業務４９％權益，代價６４４８萬

﹡興華（０１９９０）常熟港口因事故停產，今年度純利或跌兩成

﹡興瀘水務（０２２８１）資本開支預算為７億元人民幣，鄉村發展潛力大

﹡瑞房（００２７２）３月份合約物業銷售額按年升近９倍至９﹒８億元人幣

﹡港鐵（０００６６）油塘通風樓今起招標，５月４日截標

﹡邱于賡辭任泰凌醫藥（０１０１１）首席財務官



《國企紅籌》﹡首創置業（０２８６８）上月簽約金額倒退４２％至２６﹒２億元人民幣

﹡越秀地產（００１２３）首季合同銷售近１００億元人民幣，按年增１１％

﹡廈門港務（０３３７８）深Ａ附屬終止悉數增持石湖山碼頭權益

﹡新晨動力（０１１４８）財務總監羅航辭任



《神州民企》﹡騰訊（００７００）與兩印度初創進行磋商

﹡三寶科技（０１７０８）向合夥注資５０００萬元人民幣，拓展物聯網業務

﹡新城發展（０１０３０）回購５２０萬股，涉３４３０萬

﹡澳優（０１７１７）向中信農業基金折讓配股，成單一最大股東

﹡碧桂園（０２００７）進軍英國，夥財團斥７﹒７億元人民幣購倫敦住宅地

﹡龍光地產（０３３８０）首季合約銷售額同比升１﹒１倍

﹡中新控股（０８２０７）收購區塊鏈軟件開發及解決方案供應商

﹡高鵬礦業（０２２１２）被楊曉秋減持約一成持股，不再為主要股東

﹡匯源果汁（０１８８６）出借資金均已收回，中銀香港接受其豁免申請

﹡擎天軟件（０１２９７）與華為雲全國推廣低碳生態產品

﹡吉利汽車（００１７５）３月總銷量按年升３９％至逾１２萬部

﹡花樣年（０１７７７）３月銷售額為１５﹒２１億元人民幣，按年升１８％

﹡樂遊科技控股（０１０８９）擬將法定股本由４億元增至１０億元



《中國要聞》﹡新能源獨角獸「寧德時代」閃電過會，料５月登陸Ａ股

﹡今日頭條大力整改短視頻，下架萬條問題視頻

﹡俄羅斯總統普京將於６月訪問中國

﹡美團外賣總監表示滴滴外賣於無錫份額僅佔３％

﹡報道指微貸擬赴美國上市計劃，集資４億美元

﹡報道指騰訊系高朋科技或接盤萬達網科

﹡海航擬減持部分或全部希爾頓酒店股權

﹡報告指３月網貸成交按年跌逾兩成，北京成交第一

﹡上交所禁盈利差公司高送轉，防股價波動掩護股東套現

﹡美團打車在滬遭整頓，須停止高額補貼司機政策

﹡普陀區與螞蟻金服合作，芝麻信用分高的居民可享優先

﹡王毅稱美國以為搞保護主義就能佔到便宜是打錯算盤

﹡任澤平稱建議對等增加１０００億美元額外關稅

﹡美國商務部表示終裁中國、越南工具箱產品存在傾銷行為

﹡商務部表示若美方堅持，中方必定不惜代價回擊；報道指中國商務部今晚８

時召開中美貿易發布會

﹡人民網評指白宮想玩更大的？誰怕誰呀！；中國不是嚇大的，將一直打到完

全勝利

﹡新華社表示美國豆農擔心成為中美貿易摩擦受害者；特朗普擬再額外徵稅千

億美元，新華社斥嚴重違反規則

﹡新華時評指打不打貿易戰，中國都要辦好自己的事

﹡新華微評指若美方一意孤行，中國會奉陪到底

﹡中國駐歐盟使團表示美國開了非常惡劣的先例

﹡武漢住房租賃交易平台啟用，首批推出６０００多套房

﹡沈聯濤稱中美貿易爭端，相信理性會佔據上風

﹡新落戶西安的金融業總部可獲最高６０００萬獎勵

﹡滴滴出行進軍墨西哥，正招募司機很快開始運營

﹡日照港表示美國大豆可替性強，貿易摩擦對公司影響不大

﹡武漢凡谷等十多隻股票將於清明後被「＊ＳＴ」



《其他消息》﹡多名民主派質疑條文詳題的中英文版本含糊不一

﹡黃國健斥泛民提問是為燒時間，林卓廷批是因草案違憲

﹡黃惠沖稱條例通過後內地人員在內地區執行職務無違法

﹡葉劉淑儀稱１８８個團體出席公聽會，下次會議將討論弁言

﹡林鄭月娥稱不希望以個別圖片質疑港珠澳大橋的安全；林鄭稱戴耀廷的言論

不可接受，同意予以譴責

﹡戴耀廷要求林鄭明確指出其言論如何構成鼓吹港獨

﹡邱騰華稱本港非美國直接制裁對象，影響未如想像般大

﹡陳帆稱看不到高鐵要延誤，不排除派人了解港珠澳大橋人工島情況

﹡王志民稱香港太需要提倡對憲法精神的遵從

﹡民陣明晚集會，主題為聲援戴耀廷及捍衛言論學術自由

﹡香港３月ＰＭＩ跌至５０﹒６，創５個月最低

﹡經濟師表示私營經濟３月增長減弱，疑慮能否保增長動力

﹡美聯表示首季二手公屋註冊金額創季度紀錄新高；美聯樓價指數按周續升，

年初至今升逾５％創歷史新高

﹡中原ＣＣＬ連續３周創新高，按周升１﹒５３％；中原十大屋苑周末睇樓量

錄５０７組，按周升０﹒４％；中原表示青衣住宅地反應超預期，調升估值

至９﹒８億元；青衣住宅地銀碼細吸引力大，調升估值２５％

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