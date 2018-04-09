《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３９３２．７６ 跌 ５７２．４６點╱２．３４％
標普５００ ２６０４．４７ 跌 ５８．３７點╱２．１９％
納斯達克 ６９１５．１１ 跌 １６１．４４點╱２．２８％
倫敦富時１００ ７１８３．６４ 跌 １５．８６點╱０．２２％
法蘭克福ＤＡＸ １２２４１．２７ 跌 ６３．９２點╱０．５２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２５８．２４ 跌 １８．４３點╱０．３５％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１０６．８８，歐元兌美元１．２２７０
09/04/2018 08:02
《日出而作》特朗普指中美關係樂觀，中國３月底外儲上升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２３９３２．７６ 跌 ５７２．４６點╱２．３４％
標普５００ ２６０４．４７ 跌 ５８．３７點╱２．１９％
納斯達克 ６９１５．１１ 跌 １６１．４４點╱２．２８％
倫敦富時１００ ７１８３．６４ 跌 １５．８６點╱０．２２％
法蘭克福ＤＡＸ １２２４１．２７ 跌 ６３．９２點╱０．５２％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２５８．２４ 跌 １８．４３點╱０．３５％
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