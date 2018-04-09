港股重上三萬關，高開２５９點報３０１０４，國指升１１４點

《經濟通通訊社９日專訊》美國總統特朗普威脅對更多中國商品加徵關稅，投資者愈來愈擔

心美中貿易戰一觸即發，美國股市上周五（６日）下挫逾２％，道指全日收低５７２點或

２﹒３％，報２３９３２點；標普５００指數下跌５８點或２﹒２％，至２６０４點；納指收跌

１６１點或２﹒３％，至６９１５點。

恆指上日夜期收報２９９６９點，上升１３２點，高水１２４點。

港股ＡＤＲ比例指數跟隨彈高８７點或０﹒２９％，報２９７５８點。

恆安國際（０１０４４）現價上升２﹒１５％，報７８﹒５元，暫為表現最佳藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７３﹒８０元 上升１﹒０３％

港交所 （００３８８） ２５１﹒４０元 上升０﹒３２％

騰訊控股（００７００） ４０８﹒００元 上升０﹒５４％

建設銀行（００９３９） ８﹒０６元 上升１﹒６４％

中國移動（００９４１） ７２﹒５５元 上升１﹒４０％

友邦保險（０１２９９） ６７﹒９０元 上升０﹒５２％

工商銀行（０１３９８） ６﹒７３元 上升１﹒５１％

中國平安（０２３１８） ８０﹒２５元 上升０﹒９４％

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