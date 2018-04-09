《盤後部署》貿易戰輕微降溫，港股續於三萬點附近上落

《經濟通通訊社９日專訊》中美貿易戰紛紛擾擾，環球股市繼續大上大落。美國總統特朗普

威脅對更多中國商品加徵關稅，投資者愈來愈擔心美中貿易戰一觸即發，令美股上周五（６日）

下挫逾２％，道指全日收低５７２點，不過今日Ａ股假期後復市，加上道指期貨表現穩定，重磅

股造好之下帶動港股今日上升。早上恆指高開２５９點報３０１０４重上三萬關，之後升幅一度

擴大至６６９點高見３０５１４點，突破百天線（３０４９９點）。尾市港股升幅收窄，全日漲

３８４點或１﹒２９％，報３０２２９點，成交１１５２﹒２２億元，按日升１６﹒８％。

國指升１０５點或０﹒８８％，報１２０７３點，滬指復市則漲０﹒２３％或７點，報

３１３８點。



＊滬股支撐港股升，憧憬博鰲論壇有好消息＊



美國總統特朗普樂觀預期中國最終將降低貿易壁壘，並稱自己與中國國家主席習近平將是「

永遠的朋友，兩國都會有美好的未來」。市場將此解讀為好消息，特朗普亦表示，中國將降低貿

易壁壘，並將就知識產權達成一項協議，因為這是一個正確的做法。而美國財長努欽稱，中美之

間有爆發貿易戰的風險，但不希望最終會出現貿易戰。他又稱，特朗普與習近平關係密切，美國

及中國會繼續討論貿易問題。

由於中美貿易戰降溫，加上博鰲論壇召開，習近平明天（１０日）出席開幕式並發表演講，

市場料有利好消息出台，滬深股市假期後普遍向上，支持港股反彈，只要美國方面不再傳出加重

貿易戰憂慮的消息，預計港股短期有望挑戰三萬一，惟該位置會遇到強大阻力。



＊港股市成交未足，支持位料２９５１８點＊



暫時港股成交未算充足，港股通恢復，南下投資港股的港股通（滬）額度，全日賣盤超買盤

，流出１０﹒０２億元人幣，反映資金或趁升市減磅。而港元匯價走弱，最新見７﹒８４９４兌

１美元，與７﹒８５弱方兌換水平僅相距６點子。如果後市港匯跌穿７﹒８５，反映資金離開本

港，因此現時資金面不利港股走勢，投資者應控制組合持股比例，切勿高追。估計港股短期內仍

有於３００００點附近上落，惟初步支持位在本年低位２９５１８點。（ｆｆ）

