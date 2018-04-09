《經濟通通訊社９日專訊》美國總統特朗普樂觀預期中國最終將降低貿易壁壘，並稱自己與
中國國家主席習近平將是「永遠的朋友，兩國都會有美好的未來」。
特朗普表示，中國將降低貿易壁壘，並將就知識產權達成一項協議，因為這是一個正確的做
法。
另外，美國財長努欽稱，中美之間有爆發貿易戰的風險，但不希望最終會出現貿易戰。他又
稱，特朗普與習近平關係密切，美國及中國會繼續討論貿易問題。（ｍｎ）
09/04/2018 08:22
【貿易開戰】特朗普：中國將作貿易讓步，與習近平是「永遠朋友」
《經濟通通訊社９日專訊》美國總統特朗普樂觀預期中國最終將降低貿易壁壘，並稱自己與
中國國家主席習近平將是「永遠的朋友，兩國都會有美好的未來」。
特朗普表示，中國將降低貿易壁壘，並將就知識產權達成一項協議，因為這是一個正確的做
法。
另外，美國財長努欽稱，中美之間有爆發貿易戰的風險，但不希望最終會出現貿易戰。他又
稱，特朗普與習近平關係密切，美國及中國會繼續討論貿易問題。（ｍｎ）
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