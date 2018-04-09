《外地經濟》鮑威爾：有需要繼續加息，貿易戰對經濟影響尚不明朗

《經濟通通訊社９日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾表示，聯儲局可能需要繼續加息以令通脹

受控，同時還表示，目前尚不清楚貿易爭端不斷升級是否會衝擊美國經濟。

這是鮑威爾自２月５日上任以來首次就經濟前景發表意見，他表示，勞動力市場看似接近充

分就業，通脹有望在未來數個月向聯儲局設定的２％目標回升，故進一步逐步上調聯邦基金利率

將是最佳的做法。（ｍｎ）

