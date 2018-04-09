《經濟通通訊社９日專訊》日本島根縣發生５﹒８級淺層地震，當局警告說未來數日可能出
現更多強震。
日本傳媒報道，地震暫時造成４人受傷，部分住宅及商店受損，亦有道路因為土石崩塌而受
阻。（ｍｎ）
09/04/2018 08:40
《國際要聞》日本發生５﹒８級淺層地震，警告未來數日或發生強震
《經濟通通訊社９日專訊》日本島根縣發生５﹒８級淺層地震，當局警告說未來數日可能出
現更多強震。
日本傳媒報道，地震暫時造成４人受傷，部分住宅及商店受損，亦有道路因為土石崩塌而受
阻。（ｍｎ）
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