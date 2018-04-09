《經濟通通訊社９日專訊》美國資訊科技術產業理事會（ＩＴＩＣ）對美國財長努欽表示，
支持總統特朗普對中國濫用知識產權行為展開３０１調查，但不支持採用加徵關稅的做法，建議
美國牽頭建立一個國際聯盟在世貿及其它地方對中國施壓。
ＩＴＩＣ表示，許多國家與美國一樣對於中國及其不公平貿易行為感到關注，要求各方進行
談判，促成更平衡、公平及互惠的貿易關係。（ｍｎ）
09/04/2018 15:28
【貿易開戰】美國科技組織建議美國政府組國際聯盟向中國施壓
《經濟通通訊社９日專訊》美國資訊科技術產業理事會（ＩＴＩＣ）對美國財長努欽表示，
支持總統特朗普對中國濫用知識產權行為展開３０１調查，但不支持採用加徵關稅的做法，建議
美國牽頭建立一個國際聯盟在世貿及其它地方對中國施壓。
ＩＴＩＣ表示，許多國家與美國一樣對於中國及其不公平貿易行為感到關注，要求各方進行
談判，促成更平衡、公平及互惠的貿易關係。（ｍｎ）
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