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09/04/2018 09:32

《中資異動》龍源電力現升逾４％見一年高，首季發電量增兩成

　　《經濟通通訊社９日專訊》龍源電力（００９１６）現價上升４﹒２８％，報６﹒５８元，
為２０１７年３月以來新高；主動沽盤６２％；成交約４３６萬股，涉資２８４１萬元。
　　公司公布，今年３月公司及其附屬公司按合併報表口徑完成發電量４７４﹒０３萬兆瓦時，
較２０１７年同比增加１９﹒０３％。其中，風電增加３３﹒３９％，火電減少１５﹒４９％，
其他可再生能源發電量減少３４﹒５６％。
　　集團今年１－３月累計完成發電量１３６０﹒３８萬兆瓦時，按年增加２０﹒６１％。其中
，風電增加３３﹒１６％，火電減少１３﹒４２％，其他可再生能源發電量減少１４﹒２５％。
　　摩通唱好，恢復龍源增持評級，目標價給予７﹒６元。
　　現時，恆生指數報３００５５，上升２１０點或上升０﹒７１％，主板成交３０﹒４３億元


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　協合新能源　（００１８２）　　　０﹒３６元　　　無升跌
　　瑞風新能源　（００５２７）　　　０﹒６４元　　　無升跌
　　中國高速傳動（００６５８）　　１１﹒７４元　　　下跌１﹒０１％
　　電力清潔能源（００７３５）　　　４﹒２５元　　　上升０﹒２４％
　　華潤電力　　（００８３６）　　１４﹒１６元　　　無升跌
　　華能國際電力（００９０２）　　　５﹒１２元　　　上升０﹒５９％
　　龍源電力　　（００９１６）　　　６﹒５８元　　　上升４﹒２８％
　　新天綠色能源（００９５６）　　　２﹒３５元　　　無升跌
　　華能新能源　（００９５８）　　　３﹒２８元　　　無升跌
　　大唐發電　　（００９９１）　　　２﹒３７元　　　下跌０﹒４２％
　　華電國際電力（０１０７１）　　　２﹒９９元　　　下跌０﹒６６％
　　大唐新能源　（０１７９８）　　　１﹒１８元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ａｌ）

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