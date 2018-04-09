《異動股》俄鋁（０４８６）急瀉三成，美國制裁或導致技術性違約

《經濟通通訊社９日專訊》俄鋁（００４８６）現價急挫３０﹒１７％，報３﹒２４元，盤

中低見３﹒０６元，創１６個月新低；成交約１２２萬股，涉資３９８萬元。

美國財政部宣布將對３８個俄羅斯個人、官員、公司和國企實施制裁，當中包括俄鋁、其主

要股東Ｅｎ＋及俄鋁總裁Ｏｌｅｇ Ｄｅｒｉｐａｓｋａ。

俄鋁指出，美國財政部外國資產管理辦公室制裁措施可能造成技術性違約，初步評估顯示制

裁很可能對業務及前景構成重大不利影響，可能延遲寄發２０１７年年報。

俄鋁引述美國財政部新聞稿指，被指定的若干人士及實體所有受美國管轄的資產，以及因受

制裁方具有擁有權而導致法律運作被封鎖的任何其他實體的所有資產會被凍結，且美籍人士一般

被禁止與其進行交易。

此外，非美籍人士人可能因故意為或代表今天被封鎖的個人或實體促成重大交易而面臨制裁

。



表列部分金屬資源股表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

馬鞍山鋼鐵（００３２３） ３﹒４７元 下跌４﹒１４％

鞍鋼股份 （００３４７） ７﹒５７元 下跌２﹒８２％

江西銅業 （００３５８） １０﹒７８元 下跌１﹒１０％

重慶鋼鐵 （０１０５３） １﹒４３元 上升１﹒４２％



中信資源 （０１２０５） ０﹒９０元 無升跌

五礦資源 （０１２０８） ５﹒００元 下跌２﹒１５％

中國忠旺 （０１３３３） ４﹒７１元 無升跌

中國宏橋 （０１３７８） ８﹒７６元 上升３﹒１８％



招金礦業 （０１８１８） ６﹒１７元 下跌０﹒４８％

中國鋁業 （０２６００） ４﹒４０元 上升０﹒９２％

紫金礦業 （０２８９９） ３﹒４８元 下跌０﹒８５％

洛陽鉬業 （０３９９３） ５﹒７０元 下跌０﹒３５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｔｔ）

