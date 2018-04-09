《異動股》吉利（１７５）獲多間大行維持唱好，現升６％破十天線

《經濟通通訊社９日專訊》獲多間大行維持看好評級的吉利（００１７５）升５﹒６１％，

報２３﹒５５元，破十天線（２３﹒３８元）；成交約５２４２萬股，涉資１２﹒１４億元。

瑞信維持公司「中性」評級，目標價２８元不變。中金維持「買入」評級，目標價３１﹒２

元。交銀國際維持「買入」評級，目標價３５元不變。

同業比亞迪（０１２１１）獲瑞信維持「跑贏大市」評級，目標價８１﹒５元。花旗則維持

「買入」不變。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車（００１７５） ２３﹒５５元 上升５﹒６１％

五菱汽車（００３０５） ０﹒５４元 上升３﹒８５％

東風集團（００４８９） ８﹒８３元 無升跌

華晨中國（０１１１４） １７﹒２２元 下跌２﹒３８％

比亞迪 （０１２１１） ６４﹒２０元 上升３﹒９７％

北京汽車（０１９５８） ９﹒５９元 下跌４﹒４８％

廣汽集團（０２２３８） １５﹒５８元 上升０﹒９１％

長城汽車（０２３３３） ７﹒７１元 下跌０﹒５２％

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恆生指數 ３０３３１點 上升４８６點

國企指數 １２１３０點 上升１６２點

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（ｆｆ）

