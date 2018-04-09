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即市新聞

09/04/2018 13:13

《異動股》吉利（１７５）獲多間大行維持唱好，現升６％破十天線

　　《經濟通通訊社９日專訊》獲多間大行維持看好評級的吉利（００１７５）升５﹒６１％，
報２３﹒５５元，破十天線（２３﹒３８元）；成交約５２４２萬股，涉資１２﹒１４億元。
　　瑞信維持公司「中性」評級，目標價２８元不變。中金維持「買入」評級，目標價３１﹒２
元。交銀國際維持「買入」評級，目標價３５元不變。
　　同業比亞迪（０１２１１）獲瑞信維持「跑贏大市」評級，目標價８１﹒５元。花旗則維持
「買入」不變。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車（００１７５）　　２３﹒５５元　　　上升５﹒６１％
　　五菱汽車（００３０５）　　　０﹒５４元　　　上升３﹒８５％
　　東風集團（００４８９）　　　８﹒８３元　　　無升跌
　　華晨中國（０１１１４）　　１７﹒２２元　　　下跌２﹒３８％
　　比亞迪　（０１２１１）　　６４﹒２０元　　　上升３﹒９７％
　　北京汽車（０１９５８）　　　９﹒５９元　　　下跌４﹒４８％
　　廣汽集團（０２２３８）　　１５﹒５８元　　　上升０﹒９１％
　　長城汽車（０２３３３）　　　７﹒７１元　　　下跌０﹒５２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恆生指數　　　　　　　　　　３０３３１點　　上升４８６點
　　國企指數　　　　　　　　　　１２１３０點　　上升１６２點
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｆ）

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