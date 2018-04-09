【貿易開戰】中華總商會：貿易戰似有轉機，冀盡快降溫

《經濟通通訊社９日專訊》中華總商會會長蔡冠深出席一個論壇時表示，近期中美貿易戰升

級，但美國總統特朗普在社交網誌帖文，指與國家主席習近平是朋友，似令事件出現轉機。由於

貿易戰對大家都無好處，冀可以盡快降溫。

他又表示，本港與美國之間有貿易順差，這對美國有利。若果貿易戰發生，會為本港出口、

轉口貿易及於內地設廠的商家帶來影響。（ｃｈ）

