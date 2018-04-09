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即市新聞

09/04/2018 12:45

《午市前瞻》中美貿易戰仍未平息，港股後市仍有失守三萬關風險

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普威脅對更多中國商品加徵關稅，美股上周五（
６日）下挫逾２％。新華社發表評論文章，指美股暴跌是回應特朗普再次威脅對中國商品徵稅。
特朗普最新在社交網站貼文，樂觀預期中國最終將降低貿易壁壘，並稱自己與中國國家主席習近
平將是「永遠的朋友，兩國都會有美好的未來」。港股今早高開２５９點報３０１０４後，其後
反覆向上，一度高見３０５１４，突破十天線（３０２７５點）及百天線（３０５０１點），最
終午收３０３７１，升５２６點或升１﹒７６％，主板成交６３６﹒７７億元。
　　滬市今日復市，午收３１４２，升１１點或０﹒３７％。國企指數報１２１５１，升
１﹒５４％或１８３點。
　　道指期貨最新報２４０９８，上升１７２點或０﹒７２％；標指期貨新報２６２４，漲
１８點或０﹒７０％；納指期貨最新報６５１５，上升６０點或０﹒９４％。

＊５０隻藍籌全線上升，舜宇漲６％＊
　
　　５０隻藍籌全線上升，舜宇（０２３８２）為升幅最大股份，午收升６﹒０８％報
１５１﹒７元；瑞聲科技（０２０１８）亦升１﹒５３％，報１３９﹒５元。
　　大價股方面，匯控（００００５）升２﹒０５％午收７４﹒５５元；中移動（００９４１）
漲２﹒４５％報７３﹒３元；友邦（０１２９９）揚１﹒１１％，報６８﹒３元；平保
（０２３１８）升１﹒７６％，報８０﹒９元；港交所（００３８８）升２﹒３１％報
２５６﹒４元。

＊汽車銷售數據佳，吉利比亞迪受捧＊

　　汽車股全面上升，比亞迪（０１２１１）公布三月份汽車總銷量４﹒３２萬輛，按月急升
６４﹒３％；首三個月累銷１１﹒１８萬輛。比亞迪股價升４﹒０５％報６４﹒２５元。
　　吉利汽車（００１７５）首季總銷量約３８﹒６３萬部，較去年同期增長約３９％，並達至
集團２０１８全年銷量目標１５８萬部之２４％。吉利股價急升５﹒６０５％，報２３﹒５５元

　　內需股再成為資金追捧對象。萬洲（００２８８）反彈４﹒３５％午收８﹒３９元；蒙牛乳
業（０２３１９）漲４﹒７６％報２７﹒５元；恆安國際（０１０４４）升２﹒４１％報
７８﹒７元；華潤啤酒（００２９１）升０﹒７１％，報３５﹒６元；青島啤酒（００１６８）
升６﹒６７％，報４４元。
　　俄鋁（００４８６）急跌４１﹒３８％報２﹒７２元。該公司公布，美國財政部宣布將對
３８個俄羅斯個人、官員、公司和國企實施制裁，當中包括俄鋁、其主要股東Ｅｎ＋及俄鋁總裁
Ｏｌｅｇ　Ｄｅｒｉｐａｓｋａ。俄鋁指出，美國財政部外國資產管理辦公室制裁措施可能造成
技術性違約。

＊鄺民彬：食品消費為內需股首選，水泥股待調整後作部署＊

　　美股上周五（６日）再度急挫，三大指數亦跌超過２％，幸港股今早未有跟隨外圍走勢，凱
基證券執行董事及研究部主管鄺民彬對《經濟通通訊社》表示，美國上周五公布的三月非農新增
職位及失業率數據均遠遜市場預期，反映通脹壓力不會太大，市場亦大致維持今年加息三次的預
期，對市場而言，算是一個比較正面的消息。
　　再者，今日港股通復市，進一步刺激成交向上，故港股今日表現較為理想。不過，中美貿易
戰持續影響市場氣氛，港股後市仍有機會會再次失守三萬關，若市場未見有利好消息支持，不排
除會下試２９５００水平，即今月初低位，阻力見３０５００。
　　板塊方面，鄺民彬認為，市場仍然偏好不受貿易戰影響的板塊，例如內需股及水泥股等表現
，預期該兩大板塊會繼續有不俗表現。內需股中，汽車股較受每月銷售數據表現影響而較為波動
，加上亦有部分出口業務，投資者宜以食品飲品類股份作首選，包括蒙牛及潤啤等。
　　至於水泥股，由於短線已累積不少升幅，相信部分反映行業轉好因素，惟預期水泥價格會受
需求帶動，策略上，投資者可待調整完畢後再作部署。（ｔｔ、ｅｃ）

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