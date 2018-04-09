【本港樓市】美聯：政府增人手處理補地價未必能加快實際供應

《經濟通通訊社９日專訊》港府預計，本年度將增聘人手，並組織「中央統籌小組」以加快

處理新界農地補地價的申請。經濟學家曾淵滄早前提到，認為此等政策為香港增加６萬個單位，

與當年的「八萬五」政策相差不遠，是「比較低調的八萬五」。

美聯物業首席分析師劉嘉輝於樓市展望記者會時回應指，去年政府能夠超額完成土地儲備目

標是因為增加補地價項目，但相信今年的補地價項目難以如去年的高水平，亦質疑增加人手是否

就可直接增加土地供應，他認為，政府繼續以不同方法覓地亦為重要，並預期今年整體土地供應

量未能夠如去年的水平。

早前政府亦提及考慮於賣地條款中設定發展商最低推出單位數量的要求，以防止發展商保留

單位不作推售，劉嘉輝認為，相關措施即使實行仍要在數年後才有實質影響，因此即使新條款推

出，對樓市亦未有大幫助。

住宅部行政總裁布少明稱，近日引起討論的空置稅對樓市影響亦有限，因空置率只有約３％

的水平。而截至去年底，超過９０００個已落成但未售出的單位中，只有約２６﹒７％的單位未

曾推出或自用，反映近年已落成物業的空置問題並不嚴重，即使推出空置稅亦難大幅增加供應

。

由於剛性需求仍持續，布少明維持預計今年樓價會升１０％，而豪宅升幅更為強勁，或達

１５％。豪宅的租金回報只有約２厘的水平，較平均的３厘回報率低，他回應指，近年購買豪宅

的主要為追求物業升值的國內客戶，因此即使租金回報率於近年回落，亦未見有影響豪宅的銷情

。（ｋｙ）

