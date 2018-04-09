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09/04/2018 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水回歸僅流入９００萬，買騰訊吉利沽工行平保

　　《經濟通通訊社９日專訊》南下資金於復活節及清明節長假期後回歸，惟周一滬深兩地股市
對港股的操作出現分歧，港股通（深）淨流入１０﹒１億元人民幣，但港股通（滬）則錄淨沽盤
１０﹒０１億元人民幣，北水周一僅錄淨流入９００萬元人民幣；主板成交１１５２﹒２２億元
，比上周五（６日）高１６﹒８１％；港股通成交額１９７﹒７２億，佔大市成交１７﹒１６％

　　華爾街股市上周五雖然挫逾２％，但美國總統特朗普為中美貿易戰降溫，他樂觀預期中國最
終將降低貿易壁壘，並指自己與國家主席習近平將是「永遠的朋友，兩國都會有美好的未來」。
港股周一高開２５９點，其後在多隻藍籌股齊齊造好下，港股一度突破十天線及一百天線，惟至
收市前港股後勁不繼，兩條平均線皆得而復失，恆指最終升３８４﹒６４點或
１﹒２９％，收報３０２２９﹒５８點，重返３萬點關口以上。

＊吉利獲多間大行唱好，北水淨流入３﹒５億＊

　　吉利汽車（００１７５）獲多間大行唱好，周一上升５﹒１６％，報２３﹒４５元，突破十
天線，北水淨流入３﹒４９億。
　　據《中國經營報》引述微醫首席戰略官陳弘哲表示，微醫目前５億美元的ｐｒｅ－ＩＰＯ融
資進行得相當順利，若不出差錯，公司將於２０１８年年底赴港上市。微醫集團為騰訊
（００７００）有份投資的在線醫療公司，騰訊周一隨大市升１﹒０４％，收報４１０元，北水
單日淨流入５﹒５３億。
　　內地公布官方數據，今年首季智能手機出貨量按年下降２７％，不過無阻舜宇
（０２３８２）升勢，全日漲５﹒８７％，報１５１﹒４元，為表現最佳藍籌股，北水淨流入
２﹒９億。

＊北水拋售中資金融股，工行同一淨沽盤３億＊

　　北水繼續拋售中資金融股，工行（０１３９８）周一微升０﹒３％，北水淨沽走２﹒９８億
；建行（００９３９）升０﹒７６％，北水淨沽盤２﹒２６億；招行（０３９６８）升０﹒８％
，北水淨沽售１﹒８７億；平保（０２３１８）升１﹒１％，北水沽２﹒１５億；中國太平
（００９６６）逆市跌２﹒０２％，北水淨沽出５７００萬。
　　另外，醫療及醫藥股再次強勢造好，環球醫療（０２６６６）飆８﹒８４％，北水流入
８１６７萬；石藥（０１０９３）升１﹒３６％，北水買５８００萬；金斯瑞生物科技
（０１５４８）升０﹒７６％，北水淨沽盤２２３６萬。
　　金蝶（００２６８）隨軟件股炒高１２﹒８８％，北水買４８８２萬；中教控股
（００８３９）飆１０﹒１１％，北水淨流入１﹒１１億。（ｅｎ）

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