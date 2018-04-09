【北水炒Ｄ乜】北水回歸僅流入９００萬，買騰訊吉利沽工行平保

《經濟通通訊社９日專訊》南下資金於復活節及清明節長假期後回歸，惟周一滬深兩地股市

對港股的操作出現分歧，港股通（深）淨流入１０﹒１億元人民幣，但港股通（滬）則錄淨沽盤

１０﹒０１億元人民幣，北水周一僅錄淨流入９００萬元人民幣；主板成交１１５２﹒２２億元

，比上周五（６日）高１６﹒８１％；港股通成交額１９７﹒７２億，佔大市成交１７﹒１６％

。

華爾街股市上周五雖然挫逾２％，但美國總統特朗普為中美貿易戰降溫，他樂觀預期中國最

終將降低貿易壁壘，並指自己與國家主席習近平將是「永遠的朋友，兩國都會有美好的未來」。

港股周一高開２５９點，其後在多隻藍籌股齊齊造好下，港股一度突破十天線及一百天線，惟至

收市前港股後勁不繼，兩條平均線皆得而復失，恆指最終升３８４﹒６４點或

１﹒２９％，收報３０２２９﹒５８點，重返３萬點關口以上。



＊吉利獲多間大行唱好，北水淨流入３﹒５億＊



吉利汽車（００１７５）獲多間大行唱好，周一上升５﹒１６％，報２３﹒４５元，突破十

天線，北水淨流入３﹒４９億。

據《中國經營報》引述微醫首席戰略官陳弘哲表示，微醫目前５億美元的ｐｒｅ－ＩＰＯ融

資進行得相當順利，若不出差錯，公司將於２０１８年年底赴港上市。微醫集團為騰訊

（００７００）有份投資的在線醫療公司，騰訊周一隨大市升１﹒０４％，收報４１０元，北水

單日淨流入５﹒５３億。

內地公布官方數據，今年首季智能手機出貨量按年下降２７％，不過無阻舜宇

（０２３８２）升勢，全日漲５﹒８７％，報１５１﹒４元，為表現最佳藍籌股，北水淨流入

２﹒９億。



＊北水拋售中資金融股，工行同一淨沽盤３億＊



北水繼續拋售中資金融股，工行（０１３９８）周一微升０﹒３％，北水淨沽走２﹒９８億

；建行（００９３９）升０﹒７６％，北水淨沽盤２﹒２６億；招行（０３９６８）升０﹒８％

，北水淨沽售１﹒８７億；平保（０２３１８）升１﹒１％，北水沽２﹒１５億；中國太平

（００９６６）逆市跌２﹒０２％，北水淨沽出５７００萬。

另外，醫療及醫藥股再次強勢造好，環球醫療（０２６６６）飆８﹒８４％，北水流入

８１６７萬；石藥（０１０９３）升１﹒３６％，北水買５８００萬；金斯瑞生物科技

（０１５４８）升０﹒７６％，北水淨沽盤２２３６萬。

金蝶（００２６８）隨軟件股炒高１２﹒８８％，北水買４８８２萬；中教控股

（００８３９）飆１０﹒１１％，北水淨流入１﹒１１億。（ｅｎ）

