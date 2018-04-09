《經濟通通訊社９日專訊》龍源電力（００９１６）公布，今年３月公司及其附屬公司按合
併報表口徑完成發電量４７４﹒０３萬兆瓦時，較２０１７年同比增加１９﹒０３％。其中，風
電增加３３﹒３９％，火電減少１５﹒４９％，其他可再生能源發電量減少３４﹒５６％。
集團今年１－３月累計完成發電量１３６０﹒３８萬兆瓦時，按年增加２０﹒６１％。其中
，風電增加３３﹒１６％，火電減少１３﹒４２％，其他可再生能源發電量減少１４﹒２５％。
（ｃｌ）
09/04/2018 09:23
《國企紅籌》龍源電力（００９１６）首季發電量按年增２０﹒６％
《經濟通通訊社９日專訊》龍源電力（００９１６）公布，今年３月公司及其附屬公司按合
併報表口徑完成發電量４７４﹒０３萬兆瓦時，較２０１７年同比增加１９﹒０３％。其中，風
電增加３３﹒３９％，火電減少１５﹒４９％，其他可再生能源發電量減少３４﹒５６％。
集團今年１－３月累計完成發電量１３６０﹒３８萬兆瓦時，按年增加２０﹒６１％。其中
，風電增加３３﹒１６％，火電減少１３﹒４２％，其他可再生能源發電量減少１４﹒２５％。
（ｃｌ）
|國際動態09/04/2018
美朝特金會 或蒙古首都舉行
|生財有道06/04/2018
【夜期五周年】指數期權5月引入夜期後 料刺激期指市場成交
|中國故事06/04/2018
【雄安周歲】「央企大街」進入「備戰」狀態 服務中心百天完工
|生財有道06/04/2018
【尋找避戰股】溫傑：內需股成資金避風港 內房股首選中小發展商
|國際動態06/04/2018
fb承認 再有洩漏用戶資料弊端
|生財有道04/04/2018
【股王投降了】騰訊隨市失守400元 沈振盈：下一站350元見
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰