《經濟通通訊社９日專訊》港元匯價走弱，最新見７﹒８４９４兌一美元，與７﹒８５弱方
兌換水平僅相距６點子。至於與供樓按息相關的一個月拆息則從上周五的０﹒９２４２９厘下降
至今日的０﹒８８４２９厘，下跌４個基點，為１月８日以來最大跌幅。
財資巿場公會數據顯示，港元隔夜拆息升至０﹒１４７１４厘，三個月拆息降至
１﹒２１０８９厘，１２連升斷纜，一年期拆息則升至２﹒０１３２７厘。（ｃｌ）
09/04/2018 14:10
【港匯波動】港元低見７﹒８４９４，一個月息錄３個月來最大跌幅
《經濟通通訊社９日專訊》港元匯價走弱，最新見７﹒８４９４兌一美元，與７﹒８５弱方
兌換水平僅相距６點子。至於與供樓按息相關的一個月拆息則從上周五的０﹒９２４２９厘下降
至今日的０﹒８８４２９厘，下跌４個基點，為１月８日以來最大跌幅。
財資巿場公會數據顯示，港元隔夜拆息升至０﹒１４７１４厘，三個月拆息降至
１﹒２１０８９厘，１２連升斷纜，一年期拆息則升至２﹒０１３２７厘。（ｃｌ）
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