【港匯波動】港元低見７﹒８４９４，一個月息錄３個月來最大跌幅

《經濟通通訊社９日專訊》港元匯價走弱，最新見７﹒８４９４兌一美元，與７﹒８５弱方

兌換水平僅相距６點子。至於與供樓按息相關的一個月拆息則從上周五的０﹒９２４２９厘下降

至今日的０﹒８８４２９厘，下跌４個基點，為１月８日以來最大跌幅。

財資巿場公會數據顯示，港元隔夜拆息升至０﹒１４７１４厘，三個月拆息降至

１﹒２１０８９厘，１２連升斷纜，一年期拆息則升至２﹒０１３２７厘。（ｃｌ）

