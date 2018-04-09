《經濟通通訊社９日專訊》金管局公布，香港於今年３月底的官方外匯儲備資產為４４０３
億美元，較２月底的４４３４億美元，減少３１億美元。
連同未交收外匯合約在內，香港於３月底的外匯儲備資產為４３２７億美元。
為數４４０３美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應Ｍ３
約４７％。（ｃｌ）
09/04/2018 17:08
【本港經濟】金管局：３月底官方外匯儲備資產減至４４０３億美元
《經濟通通訊社９日專訊》金管局公布，香港於今年３月底的官方外匯儲備資產為４４０３
億美元，較２月底的４４３４億美元，減少３１億美元。
連同未交收外匯合約在內，香港於３月底的外匯儲備資產為４３２７億美元。
為數４４０３美元的外匯儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應Ｍ３
約４７％。（ｃｌ）
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