《經濟通通訊社９日專訊》發展局局長黃偉綸今日展開北京的訪問行程，禮節性拜訪住房和
城鄉建設部及港澳辦。
黃偉綸上午與住房和城鄉建設部副部長易軍會面，就粵港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議
和ＣＥＰＡ等方面交流意見，並討論今年「內地與香港建築論壇」的籌備工作。
黃偉綸下午拜會港澳辦副主任黃柳權，雙方並就粵港澳大灣區的發展機遇、「一帶一路」倡
議、香港參與國家援外工程項目等多項議題交換意見。
黃偉綸明日會到訪商務部和水利部，晚上回港。（ｃｌ）
09/04/2018 18:16
【大灣區】發展局局長拜訪住建部及港澳辦，就大灣區建設機遇交流
《經濟通通訊社９日專訊》發展局局長黃偉綸今日展開北京的訪問行程，禮節性拜訪住房和
城鄉建設部及港澳辦。
黃偉綸上午與住房和城鄉建設部副部長易軍會面，就粵港澳大灣區建設、「一帶一路」倡議
和ＣＥＰＡ等方面交流意見，並討論今年「內地與香港建築論壇」的籌備工作。
黃偉綸下午拜會港澳辦副主任黃柳權，雙方並就粵港澳大灣區的發展機遇、「一帶一路」倡
議、香港參與國家援外工程項目等多項議題交換意見。
黃偉綸明日會到訪商務部和水利部，晚上回港。（ｃｌ）
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