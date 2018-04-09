《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０２６０點，跌２３點，高水３１
點，最新報３０２９４點，升１１點，高水６４點，合約成交２９９張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２０７４點，跌３點，高水１點，最新報
１２０８５點，升８點，高水１２點，合約成交２８４張。（ｊｎ）
09/04/2018 17:25
【夜期時段】即月期指最新報３０２９４點，升１１點，高水６４點
《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０２６０點，跌２３點，高水３１
點，最新報３０２９４點，升１１點，高水６４點，合約成交２９９張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２０７４點，跌３點，高水１點，最新報
１２０８５點，升８點，高水１２點，合約成交２８４張。（ｊｎ）
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