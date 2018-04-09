【夜期時段】即月期指最新報３０２９４點，升１１點，高水６４點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０２６０點，跌２３點，高水３１

點，最新報３０２９４點，升１１點，高水６４點，合約成交２９９張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２０７４點，跌３點，高水１點，最新報

１２０８５點，升８點，高水１２點，合約成交２８４張。（ｊｎ）

