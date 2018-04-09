《再戰明天》國家主席習近平博鰲亞洲論壇，台灣公布３月通脹率

《經濟通通訊社９日專訊》國家主席習近平博鰲亞洲論壇開幕式，台灣公布３月通脹率。



＊國家主席習近平博鰲亞洲論壇＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明晨１２：４５ａｍ，歐洲央行執委兼首席經濟學家普雷

特參加歐洲金融論壇的一項會議。

明早９：３０ａｍ，博鰲亞洲論壇開幕式，中國國家主席習近平將出席並講話。

明午３：３０ｐｍ，歐洲央行銀行監管委員會主席努伊在斯洛文尼亞央行組織的一場銀行業

風險承受度框架國際會議，發表主旨演講。

歐洲央行管理委員會委員諾沃特尼明日就歐洲央行今年結束刺激的計劃發表講話。

明午３：００ｐｍ，西班牙央行總裁林德出席國會金融危機調查委員會會議。



＊台灣公布３月消費者物價指數＊



在數據方面，明午２：００ｐｍ，日本公布３月工具機訂單。２：４５ｐｍ，法國公布２月

工業生產，月率料由下滑２％升上１﹒４％；年率料由１﹒２％升上４﹒３％。

４：００ｐｍ，意大利公布２月工業生產，月率料由下滑１﹒９％升上０﹒８％。台灣公布

３月消費者物價指數，年率料由２﹒１９％降至１﹒６５％。



＊海信科龍派業績＊



在本港，明日，安踏體育（０２０２０）開股東周年大會。

海信科龍（００９２１）公布首季度業績（ｈｏ）

